مجزرة حوثية بالطيران المسير.. مقتل طفل وإصابة 7 من أسرة واحدة
تأتي المجزرة الحوثية، بحق المدنيين في ظل استمرار الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة
قتل طفل وأصيب سبعة آخرون، بينهم نساء وأطفال، اليوم الاثنين، في مجزرة حوثية بحق المدنيين خلفها قصف مباشر بالطيران المسير على قرية سكنية، جنوب الحديدة، غرب اليمن.
وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، إن ميليشيا الحوثي استهدفت بالطيران المسير قرية الرون الواقعة إلى الشمال من مديرية حيس جنوب الحديدة.
وأوضح، أن القصف الحوثي أسفر عن مقتل الطفل أيمن عبده أحمد أبكر (7 سنوات)، وإصابة سبعة من أفراد أسرته.
وبحسب الإعلام العسكري، فإن المصابين، هم: رؤى أحمد عبده أبكر، رمضان عبده أحمد أبكر، زهراء أحمد أبكر، حسام أحمد علي أبكر، فرح محمد أحمد أبكر، سعاد علي أحمد أبكر، وداعة عبدالله داؤود أبكر.
وأفاد أن فريقا طبيا من القوات المشتركة، هرع إلى القرية المستهدفة ونقل الجرحى إلى المستشفى الميداني في مدينة المخا.
وتأتي هذه المجزرة الحوثية، بحق المدنيين، في مديرية حيس، في ظل استمرار الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، وتستغلها الميليشيا الحوثية في تحشيد قواتها واستهداف الأحياء والقرى الآهلة بالسكان.
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