انفجار عنيف يهز عدن.. مستهدفاً مدير أمن محافظة لحج

استهدف انفجار عنيف موكب مدير أمن محافظة لحج، العميد صالح السيد في مدينة عدن اليمنية.

وأوضح مصدر أمني أن سيارة مفخخة انفجرت، اليوم الأربعاء، بموكب السيد بالقرب من جولة كلية التربية في خور مكسر، إلا أنه لم يصب بأذى.

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في حين قتل عدد من الجنود الذين كانوا برفقته.

فيما أكد شاهد عيان أن الانفجار تسبب بتضرر سيارة واحتراقها، بحسب ما نقلت صحيفة عدن الغد.

انفجارات سابقة

وكانت العاصمة اليمنية المؤقتة شهدت أيضاً الشهر الماضي (15 مايو) انفجار سيارة مفخخة استهدف رئيس العمليات المشتركة للمنطقة العسكرية الرابعة، العميد صالح علي حسن اليافعي، في مديرية المعلا، الذي نجا بدوره من الانفجار.

وغالباً ما تشهد المدينة مثل تلك الاستهدافات، إلا أن أعنفها وقع قبل عامين

ففي 30 ديسمبر 2020، وبالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة، آنذاك وقعت 3 انفجارات بمحيط المطار، موقعة 26 قتيلاً وحوالي 110مصابين.

وحمّل تحقيق أممي في مارس الماضي (2021)، ميليشيا الحوثي مسؤولية هذا الهجوم، لافتاً إلى أنها استهدفت المطار بثلاثة صواريخ باليستية موجهة بدقة.

كما أوضح حينها أن الحوثيين حاولوا استهداف الطائرة التي تحمل أعضاء الحكومة، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والإنساني.