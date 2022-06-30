منظمة حقوقية: انتهاكات غير أخلاقية بحق النساء في سجون الحوثي 

كشفت منظمة حقوقية أن ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، تمارس انتهاكات غير أخلاقية بحق النساء المعتقلات في سجونها.

وأكدت تعرض النساء المختطفات لدى ميليشيا الحوثي لأشكال مختلفة من عمليات التعذيب الجسدي والنفسي.

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وقالت منظمة "سام للحقوق والحريات"، إن النساء المعتقلات في سجون جماعة الحوثي يتعرضن لأساليب غير أخلاقية وتعذيب جسدي ونفسي بشع.

عمليات التعذيب

وأضافت أن من بين عمليات التعذيب التي تتعرض لها النساء المختطفات حرمانهن من الشمس، ومن دورات المياه إلا مرة أو مرتين في اليوم، والتحقيق الطويل في ساعات متأخرة من الليل.

كما تتعرض المختطفات للصعق الكهربائي، ورش الماء البارد، وقلع الأظافر، بالإضافة إلى التعذيب النفسي المروع، وفقا للمنظمة.

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن اختطاف مليشيا الحوثي أكثر من 1700 امرأة منذ العام 2014م.

إلى ذلك، أكدت مصادر محلية، وفاة مختطف بمحافظة عمران، شمالي صنعاء، بعد أيام من خروجه من السجن، إثر عمليات تعذيب نفسية وجسدية داخل السجون الحوثية.

وتُوفي المعتقَل حسين قاسم زائد، من أبناء محافظة عمران، متأثرًا بالأضرار الجسدية والنفسية التي خلفتها آلة التعذيب الوحشية في سجون ميليشيا الحوثي.



وظل حسين زائد معتقلًا لأكثر من ثلاث سنوات، في سجون ميليشيا الحوثي، كما تم إصدار حكم بالإعدام ضده، قبل أن تطلق سراحه مؤخرًا.

وبحسب مصادر محلية، فإن ميليشيا الحوثي أطلقت سراح المختطف حسين زائد الذي ينتمي إلى منطقة العجيلات القريبة من مركز مديرية صوير، بعد تدهور حالته الصحية جراء التعذيب الوحشي والضرب المبرح الذي تعرض له في المعتقل طوال السنوات الثلاث الماضية.