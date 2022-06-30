الحوثي يحجبت أكثر من 200 موقع إخباري محلي وخارجي باليمن 

قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية، تواصل حجب أكثر من 200 موقع إخباري محلي وخارجي عن المتابعين في اليمن.

جاء ذلك في تقرير أصدرته بالتعاون مع منظمة "إنترنيوز" لتسليط الضوء، على حجب المواقع الإخبارية في اليمن من قبل الحوثيين، وما يشكله من انتهاك للحقوق الرقمية، وحق الوصول إلى المعلومة.

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وأكد التقرير أنه ومنذ بدء الحرب التي أشعلت فتيلها ميليشيا الحوثي "توقفت قرابة 80 صحيفة ومجلة وإذاعة".

وقال التقرير، إن التضييق على حرية الممارسة الإعلامية وحجب المواقع الإخبارية، يأتي في سياق سعي السلطات الحاكمة للتعتيم على الرسالة الإعلامية التي تناقض سرديَّتها، فضلًا عن رغبتها في عزل اليمنيين عن العالم الخارجي.

وأضاف إن الحريات الإعلامية في اليمن شهدت انهيارا مريعا، وانحدارا غير مسبوق، بشكل بدت فيه كما لو أنها تتراجع إلى الوراء بمتوالية هندسية، الأمر الذي جعل من اليمن واحدة من أسوأ البلدان في "الحريات الإعلامية"، حيث احتلت المرتبة الـ169 في مؤشر الصحافة العالمية.

وطالب التقرير ميليشيا الحوثي، بإلغاء حجب المواقع الإخبارية، وتجنب تقييد الوصول إلى الإنترنت أو فرض رقابة على المحتوى الإخباري بأي حال.

كما دعت "سام" الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالعمل على إدراج ملف “الاتصالات” ضمن أجندة أي مفاوضات قادمة بين أطراف الصراع في اليمن، وممارسة أقصى درجات الضغط عليهم بغية تحييد هذا القطاع وإبعاده عن دائرة الصراعات، وإلزام الأطراف اليمنية بعدم استخدام “الاتصالات” كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.