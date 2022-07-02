مصرع قيادي حوثي ونجله بنيران مسلحين قبليين في الجوف

لقي قيادي حوثي بمحافظة الجوف مصرعه مع نجله، إثر مشادة كلامية مع مسلحين قبليين بمديرية "برط العنان"، بالمحافظة ذاتها الواقعة شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن القيادي الحوثي "ضيف الله أحمد السالمي" المكنى "أبو ياسر"، والمعين من قبل الميليشيا الحوثية في منصب "عمليات النجدة" قتل مع نجله "عبدالكريم"، أمس الجمعة، برصاص مسلحين من قبائل "ذو حسين" يعملان في بيع المشتقات النفطية بالسوق السوداء في مركز مديرية برط العنان.

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وأضافت المصادر أن "القيادي الحوثي وصل مع نجله على متن طقم عسكري إلى سوق برط العنان العام، وتهجم بالسب والشتم على مسلحين من "ذو حسين"، هما "هادي ذلقان القرشي ويحيى عبدالله جحاف" أثناء عملهما في بيع المشتقات النفطية بالسوق السوداء".

وحسب المصادر فإن القيادي الحوثي تهجم على القبليين "بحجة أنهم أعاقوا طريقه بالرغم أن الطريق كان مفتوحا للمرور"، بحسب ما نقله موقع" المصدر أونلاين" الإخباري المحلي.

وأشارت إلى أن الكلام تطور إلى مشادات كلامية قبل أن يسارع المسلحون بإطلاق النار على القيادي الحوثي أبو ياسر الذي لقي حتفه في الحال، فيما تمكن نجله عبدالكريم من إصابة أحد المسلحين قبل أن يقتل برصاص المسلح الآخر".

ولفتت المصادر إلى تعزيز الميليشيا لمسلحيها في سوق برط العنان، في حين تمكن المسلحان من الفرار إلى جهة مجهولة.

وكان القيادي السلامي مديرا لإدارة أمن مديرية برط العنان، قبل أن تعينه الميليشيا الحوثية مؤخرا قائدا لعمليات النجدة.

الجدير بالذكر أن خلافات كبيرة تدور بين الميليشيا الحوثية وقبائل "ذو حسين" بالجوف، حيث شرعت الجماعة مؤخرا، في مصادرة أراضي القبيلة ومنحها لقبائل موالية لها.

في السياق، قتل أربعة أشخاص، اليوم السبت، إثر تجدد الاشتباكات بين قبيلتي "ذو محمد" و"سفيان" المتجاورتين، على خلفية نزاع على أراض في الحد الفاصل بين القبيلتين شمال اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن الاشتباكات تجددت بين "ذو محمد" التابعة لمحافظة الجوف، و"سفيان التابعة لمحافظة عمران. إثر محاولة ميليشيا الحوثي تثبيت حواجز إسمنتية في الحد القبلي الفاصل بينهما واقتطاع مساحات واسعة من مناطق الأولى لصالح الثانية.

وأفادت المصادر بسقوط أربعة قتلى من قبائل سفيان، وهم: ماجد يحيى حسن داشع، وشوعي أحمد سالم ضاوي، وخالد علي قاسم الجثام، وعادل يحيى سامر الشلح، إضافة الى سقوط أربعة جرحى من قبائل "ذو محمد"، هم: شهاب اجغل، ومحمد سباع الفرجه، وعلي بن علي مسيح، وغانم بن يحيى حران.