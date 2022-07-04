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شاب يمني يفرغ الرصاص في صدر والده.. ويمثل بجثته

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الابن القاتل والأب القتيل
الابن القاتل والأب القتيل

شاب يمني يفرغ الرصاص في صدر والده.. ويمثل بجثته

العربية.نت - أوسان سالم 

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أقدم شاب يمني في العشرينات من عمره على قتل والده والتمثيل بجثته في محافظة حجة، شمالي غرب البلاد، وسط تصاعد مخيف لجرائم العنف الأسري في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا.

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وقال الناشط الحقوقي هادي وردان، إن الشاب أحمد محمد حسن أبو رأس، أطلق وابلا من الرصاص نحو صدر أبيه حتى أرداه قتيلا بعد صلاة عشاء أمس الأحد، في منطقة بني هفج التابعة لمديرية بني قيس، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ركل وسحل الجثة

كما أوضح وردان، في منشور على صفحته "فيسبوك"، أن الجاني لم يكتفِ بقتل أبيه بل استمر في ركله وسحله والعبث بجثته.

وأشار إلى أن هذه الجريمة تأتي استمراراً لمسلسل قتل الأقارب في مناطق سيطرة الحوثيين، مضيفا أن الجريمة هزت كل ضمير حي وحولت المنطقة إلى مأتم وحزن.

مسلحون حوثيون (أ ف ب)
مسلحون حوثيون (أ ف ب)

"ثقافة الكراهية"

كذلك لفت إلى أن "هذه الجرائم وغيرها لم تأتِ من فراغ بل يعود السبب إلى ثقافة الكراهية وثقافة القتل التي أنتجتها ميليشيا الحوثي الإجرامية منذ سيطرتها على معظم المحافظات"، بحسب تعبيره.

يشار إلى أن مناطق سيطرة الحوثيين شهدت خلال السنوات الأخيرة، العشرات من حوادث قتل الأقارب، ارتكب أغلبها عناصر انخرطوا في دورات ثقافية وتعبئة طائفية مع ميليشيا الحوثي.

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