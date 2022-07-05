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الجيش اليمني: مقتل وإصابة 14 جندياً في 97 خرقاً حوثياً للهدنة خلال 24 ساعة

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عناصر من الجيش اليمني في حجة
من الجيش اليمني
اليمن والحوثي

الجيش اليمني: مقتل وإصابة 14 جندياً في 97 خرقاً حوثياً للهدنة خلال 24 ساعة

الخروقات تنوّعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة

العربية.نت - أوسان سالم 

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أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة 10 جنود بنيران ميليشيا الحوثي، بعد 24 ساعة من إعلانها مقتل وجرح 14 جنديا، ضمن خروقات الميليشيا المستمرة للهدنة الأممية.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان، إن ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، ارتكبت، الاثنين، 97 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.

وأوضح البيان أن الخروقات توزّعت بين 25 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و22 خرقاً في جبهات محور تعز، و19 خرقاً غرب حجة، و15 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و13 خرقاً في محور البرح، إضافة إلى ثلاثة خروقات في محور صعدة، وشرق حزم الجوف، ومحور الضالع.

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وبحسب البيان، فإن الخروقات تنوّعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها مقتل 3 جنود وإصابة 7 آخرين.

وذكر البيان أن ميليشيا الحوثي نشرت قناصة وعيارات وعربات وطيران استطلاع مسيّرا، كما حشدت تعزيزات بشرية وعتادا قتاليا بينها عربات وأطقم وذخائر إلى مختلف الجبهات.

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