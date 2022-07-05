رفعوا أسعار الوقود.. حملة استنكار واسعة ضد الحوثيين

انطلقت في اليمن، حملة الكترونية واسعة تنديداً باستغلال ميليشيا الحوثي للوضع الإنساني في البلاد، ورفع أسعار الوقود في جميع مناطق سيطرتها.

وتهدف الحملة التي بدأت صباحاً، إلى تسليط الضوء على ما تقوم به الميليشيا من أفعال تسببت في تفاقم معاناة اليمنيين ضمن سياسة التجويع المتعمدة بهدف إخضاعهم.

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فقد استنكر المشاركون في الحملة التي انطلقت تحت هاشتاغ: #جرعة_حوثية_قبل_العيد، #الحوثي_يجوع_الشعب، رفع الميليشيا لأسعار المحروقات في مناطق سيطرتها.

سرقوا المساعدات

كما لفتوا إلى أن الميليشيا سرقت النفط والغاز المرسل للناس كمساعدات، وعملت على نهب الرواتب.

وأشار النشطاء إلى استثمار الميليشيا للأزمات من أجل تمويل مجهودها الحربي واستمرار القتال، تنفيذا للمشروع الإيراني.

يذكر أن ميليشيات الحوثي في اليمن كانت أقرّت مساء السبت الماضي، تسعيرة جديدة للوقود، ما فجّر استنكاراً شعبياً واسعاً.

يستغلون معاناة الناس

وخلال الخمسة الأشهر الأخيرة رفعت الميليشيا أسعار الوقود لخمس مرات متتالية بشكل متدرج، مستغلة المعانة الإنسانية التي تشهدها تلك المناطق جراء الحرب التي أشعلتها قبل سنوات.

إلى ذلك، فاقم الارتفاع المتكرر للوقود من معاناة السكان في جميع مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تسبب ذلك بارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل خيالي.