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شاهد عشرات الضحايا في انفجار مرعب بمخزن أسلحة جنوب اليمن

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انفجار مخزن أسلحة في اليمن
انفجار مخزن أسلحة في اليمن
اليمن والحوثي

شاهد عشرات الضحايا في انفجار مرعب بمخزن أسلحة جنوب اليمن

خمسة أشخاص قتلوا وجرح أكثر من 20 آخرين في حصيلة أولية للانفجار

العربية.نت - أوسان سالم 

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سقط عشرات القتلى والجرحى إثر انفجار مرعب وقع، اليوم الثلاثاء، في أحد متاجر بيع السلاح والذخائر في لودر مركز محافظة أبين، جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"العربية.نت" إن خمسة أشخاص قتلوا وجرح أكثر من 20 آخرين في حصيلة أولية إثر انفجار مخزن لبيع السلاح في حي سكني وسط مدينة لودر، عقب اندلاع حريق فيه. وسُمع دوي الانفجار في أنحاء المدينة.

وأكدت المصادر أن أعمال الإنقاذ تتواصل، حيث تسبب الانفجار الضخم في أضرار كبيرة، وانهار أحد المباني المجاورة.

وكشفت المصادر أن القدرة الاستيعابية للمستشفيات في لودر لم تستطع تقديم الإسعافات لجميع المصابين من جراء الانفجار.

مشاهد من موقع الانفجار
  • مشاهد من موقع الانفجار
3 صور
مشاهد من موقع الانفجار
مشاهد من موقع الانفجار

وأطلق مستشفى محنف في لودر نداء استغاثة للمواطنين للتبرع بالدم عقب وصول الطاقة الاستيعابية للمستشفى للقصوى.

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وشوهد الكثير من المواطنين وهم يحتشدون أمام المستشفيات للتبرع بالدم لإنقاذ ضحايا الانفجار المروع.

كما التقطت صور أيضًا لأحد المنازل الذي انهار بشكل كامل بسبب الانفجار، وترددت معلومات عن سقوط ضحايا أيضًا جراء انهيار المنزل، ومحاولات لانتشال جثث الضحايا.

ولم تُعلن حصيلة رسمية بشأن عدد الضحايا، أو أي معلومات عن سبب الانفجار.

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