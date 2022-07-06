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إدراج 4 مواقع يمنية على قائمة تراث العالم الإسلامي

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احتفالية بمواقع ومعالم اليمن
من الاحتفالية

إدراج 4 مواقع يمنية على قائمة تراث العالم الإسلامي

التراث المسجل جمع بين المعالم الطبيعية والمواقع الأثرية والتراث اللامادي مثل أرخبيل سقطرى، وقلعة صيرة بعدن، والغناء الصنعاني، ونخيل التمر

العربية.نت - أوسان سالم 

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أنهت لجنة التراث في منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم (الإيسيسكو)، اجتماعها العاشر، بإدراج أربعة مواقع يمنية ومعالم أثرية على قائمة التراث في العالم الإسلامي.

وضمت القائمة أربعة مواقع ومعالم من التراث اليمني، جمعت بين المعالم الطبيعية والمواقع الأثرية والتراث اللامادي وهي: أرخبيل سقطرى، وقلعة صيرة بعدن، والغناء الصنعاني، ونخيل التمر، والمعارف والمهارات والتقاليد والممارسات.

وتسلم السفير اليمني بالمغرب عز الدين الأصبحي، من مدير عام الإيسيسكو د. سالم بن محمد المالك ووزير الثقافة المغربي د. محمد مهدي بنسعيد، درع وشهادات تسجيل المواقع في احتفالية دولية كبرى شهدها مقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالرباط.

وأوضح الاصبحي أن تلك المعالم جزء من قائمة أخرى سيتم العمل عليها من أجل صون التراث اليمني ومختلف المعالم الأثرية خاصة المهددة بالخطر، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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وأكد أن اغتنام أي فرصة لتوثيق الآثار والمعالم ومختلف أوجه التراث اليمني يبقى خطوة في غاية الأهمية، وأن تكاتف الجهود الرسمية وغير الرسمية والمجتمع الدولي يجب أن يكون في أعلى مستوى خاصة مع تزايد حالات التهديد بالخطر لمختلف معالم تراثنا ومواقعنا الأثرية.

ولفت إلى أن هناك توجهاً لاستكمال ملفات التسجيل للمواقع والمعالم المختلفة في مختلف المناطق اليمنية، خاصة تلك المهددة بالخطر والتي هي بحاجة إلى إنجاز أولويات ملفاتها بشكل سريع.

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