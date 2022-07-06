اليمن يدين "الصمت الدولي" على تنصل الحوثي من تنفيذ الهدنة

عبّر مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأربعاء، عن رفضه "استمرار الصمت الأممي والدولي" أمام تنصل ميليشيات الحوثي من تنفيذ بنود الهدنة.

وقال بيان صادر عن اجتماع مجلس الوزراء اليمني في العاصمة المؤقتة عدن إنه "من غير المقبول استمرار الصمت الأممي والدولي وعدم الوقوف بجدية وحزم أمام رفض وتنصل ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً عن تنفيذ بنود الهدنة بما فيها فتح الطرقات وتخصيص عائدات ضرائب وجمارك المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة لتسليم مرتبات موظفي الدولة، ورفع الحصار عن تعز".

مادة اعلانية

وأشار إلى أن هذا الصمت "يشجع" ميليشيا الحوثي على "المزيد من التمادي في تحدي الإرادة الشعبية والدولية والقرارات الملزمة، واستمرار زراعة الألغام بشكل عشوائي والخروقات المتكررة واليومية للهدنة الأممية والتحشيد للجبهات واستهداف المدنيين وتهديد الملاحة الدولية وتجنيد الأطفال وغيرها" من الخروقات والجرائم.

وبحسب البيان، فإن الاجتماع تدارس استمرار تعنت ميليشيا الحوثي في عدم تنفيذ بنود الهدنة الأممية، والتنسيق القائم مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوضع حد لهذا العبث وتخفيف المعاناة الإنسانية عن اليمنيين.

كما جدد "حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على إنجاح الهدنة وجهود التهدئة التي يقودها المبعوث الأممي بدعم من الدول الشقيقة والصديقة وإحلال السلام الشامل والعادل والمستدام".

وعبّر مجلس الوزراء عن "تقدير اليمن قيادةً وحكومةً وشعباً للدور الأخوي البارز للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفهما بكل قوة مع اليمن أرضاً وإنساناً في مختلف المجالات".

كما نوّه بجهود المؤسسات والهيئات السعودية، وفي المقدمة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ودورها في إعادة بناء المؤسسات وتحسين الخدمات وإغاثة الشعب اليمني في مختلف أنحاء البلاد.