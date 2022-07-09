اليمن.. مصرع 10 أشخاص بحادث سير مروع في صنعاء

توفي وأصيب 16 شخصاً، السبت، في حادث سير مروع بمحافظة صنعاء شمال اليمن.
إلى ذلك، أفادت مصادر إعلامية بأن 10 أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة انقلاب باص في مديرية الحيمة الخارجية، بينما ستة آخرون في حالة خطرة.
10 قتلى و6 إصابات
وقالت مصادر، إن حادثا مروعا أودى بحياة 10 وإصابة 6 آخرين بجروح خطيرة إثر إنقلاب باص نقل (حمولة 16 راكبا) كان يقلهم في منطقه الحيمة بني منصور التابعة لمديرية الحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء”.
السرعة الزائدة
وحسب شهود من الناجين، فإن السرعة الزائدة كانت السبب في انقلاب الباص.
وخلال أيام العيد، تكثر الحوادث المرورية نظراً للسرعة الزائدة، وتدهور حالة الطرق العامة التي تربط بين المحافظات اليمنية، فضلاً عن إغلاق الكثير من الطرق جراء الحرب، ما يجبر السكان على التنقل في طرق جبلية وعرة وخطرة.
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