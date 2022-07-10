جلسة مرتقبة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع والهدنة في اليمن

يعقد مجلس الأمن الدولي، غداً الاثنين، جلسة مشاورات بشأن الأوضاع في اليمن، في ظل تمديد الهدنة الأممية واتفاق ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي قبل أيام على التزامهم بها بمناسبة عيد الأضحى.

وبحسب جدول أعماله الشهري، فإن المجلس سيعقد جلسة مشاورات مغلقة بكامل هيئته، يناقش فيها تطورات الأوضاع اليمن.

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ومن المقرر أن تتضمن جلسة المشاورات إحاطة للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ حول تطورات الأوضاع في اليمن من النواحي العسكرية والاقتصادية والإنسانية ومستجدات الهدنة القائمة ومدى التزام أطراف الصراع بتنفيذ بنودها.

ومن المتوقع أن يتطرق المبعوث الأممي إلى نتائج الاجتماع الثالث للجنة التنسيق العسكرية بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، الذي اختتم مؤخراً في العاصمة الأردنية عمّان، بالاتفاق بين الطرفين على تعزيز التزامهم بالهدنة بمناسبة عيد الأضحى، ومواصلة وقف جميع العمليات العسكرية، واتخاذ خطوات لبناء المزيد من الثقة، بحسب ما ذكرته منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية.

كما من المتوقع أن تتضمن الإحاطة حيثيات وأسباب تعثر تنفيذ بعض بنود الهدنة، خاصة فتح الطرق من وإلى تعز، الذي لا تزال جماعة الحوثيين تتلكأ في تنفيذه، إضافة إلى استعراض المقترح الجديد والمعدّل للمبعوث الأممي حول فتح الطرق على مراحل، تشمل المرحلة الأولى أربعة طرق في تعز. بينما تضم المرحلة الثانية فتح طرق رئيسية في تعز ومحافظات أخرى، كمأرب، والبيضاء، والجوف، والحديدة، والضالع.

وكانت ميليشيا الحوثي رفضت مقترحاً سابقاً من المبعوث الأممي يقضي بفتح طريق رئيسي إلى المدينة المحاصرة من قبل الميليشيا منذ أكثر من سبع سنوات، وأصرت على تمسكها بتنفيذ مبادرتها الأحادية الجانب والتي تتمثل في فتح طرق ترابية فرعية لا ترفع عن كاهل أبناء المدينة المعاناة الإنسانية التي يرزحون تحتها.