تصاعد جرائم قتل الأقارب.. مسلح حوثي يقتل شقيقه في عمران

أقدم مسلح حوثي على قتل شقيقه في صبيحة أول أيام العيد، بمحافظة عمران، شمال اليمن، في ظل تصاعد جرائم قتل الأقارب التي تشهدها المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وقالت مصادر إعلامية إن مسلحاً حوثياً عاد من جبهات القتال، أقدم على قتل شقيقه في حارة "السياني" بمدينة عمران، نتيجة خلافات أسرية بينهما. وأضافت، أن المسلح الحوثي المتهم بجريمة قتل شقيقه يدعى "أصيل محمد مناوس"، فيما الضحية يدعى "أمين محمد مناوس"، حيث قام بإطلاق النار عليه بعد خلاف شخصي بينهما.

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وأوضحت المصادر أن القاتل لاذ بالفرار باتجاه مشرف الحوثيين في مدينة عمران والمتهم بتجنيده ضمن صفوف الميليشيات، المدعو عادل السياني، مشيرة إلى أن شقيقه المقتول هو العائل الوحيد للأسرة المكونة من أربعة إخوة بعد وفاة والدهم وأمهم.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من إقدام عنصر حوثي على قتل أبيه في منطقة بني "قيس" بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وانتشرت جرائم العنف الأسري وقتل الأقارب في مناطق الحوثيين بشكل لافت، نتيجة تفشي ثقافة العنف والقتل برعاية حوثية، وسط استياء وغضب شعبي واسع من تلك الجرائم.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن غالبية تلك الحوادث ارتكبها مسلحون حوثيون بحق أهاليهم عقب عودتهم من الجبهات أو الدورات الطائفية.