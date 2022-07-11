تعز.. قصف حوثي يوقف فعالية عيدية جماهيرية رغم الهدنة

تسبب قصف مدفعي لميليشيا الحوثي، مساء الاثنين، على أحد الأحياء السكنية بمدينة تعز، جنوب غربي اليمن، في إيقاف فعالية جماهيرية وتراثية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وألغيت سهرة فنية يقودها الفنان عمار العزكي، ضمن المهرجان العيدي الخامس في مدينة تعز، بعد سقوط مقذوف عسكري حوثي على مقربة من مكان إقامة الفعالية بالمدينة، التي تحاصرها ميليشيا الحوثي منذ أكثر من 7 سنوات.







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وقال سكان محليون إن قوات أمنية أغلقت ملعب الشهداء فور وقوع المقذوف بمنطقة الجحملية، ومنعت المواطنين من الدخول لدواعٍ أمنية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي من أماكن تمركزها في الجانب الشرقي من مدينة تعز سقطت بجوار ميدان الشهداء المكتظ بآلاف المواطنين من الرجال والنساء والأطفال الذين يشاركون في المهرجان العيدي الذي ينظمه مكتب الثقافة منذ أول أيام عيد الأضحى.

وأوضحت أن قوات أمنية هرعت فور سقوط القذيفة ومنعت المواطنين من دخول الملعب، كما قامت قوات الأمن بالصعود إلى مدرجات الملعب لإخلائها من المواطنين، حفاظا على سلامتهم.

ويأتي القصف الحوثي بالتزامن مع جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في اليمن، واستمرار سريان الهدنة الأممية التي تواصل ميليشيا الحوثي اختراقها بشكل يومي، وفق اتهامات الحكومة اليمنية.

وأبلغ المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، مجلس الأمن خلال الجلسة أن جماعة الحوثي ترفض المقترحات المتعلقة بفتح الطرقات المؤدية إلى مدينة تعز، التي يحاصرونها منذ أكثر من 7 سنوات.