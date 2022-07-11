غروندبرغ: أشكر السعودية وعُمان والمجتمع الدولي لجهودهم في اليمن

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ إن الحوثيين رفضوا فتح الطرق وفق طريقة تدريجية، موجها شكره للسعودية وعُمان والمجتمع الدولي لجهودهم في اليمن.

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن قال غروندبرغ: "البديل عن الهدنة هو العودة للنزاع والأعمال العدائية في اليمن".

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وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة مشاورات بشأن الأوضاع في اليمن، في ظل تمديد الهدنة الأممية واتفاق ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي قبل أيام على التزامهم بها بمناسبة عيد الأضحى.

وكانت ميليشيا الحوثي رفضت مقترحاً سابقاً من المبعوث الأممي يقضي بفتح طريق رئيسي إلى المدينة المحاصرة من قبل الميليشيا منذ أكثر من سبع سنوات، وأصرت على تمسكها بتنفيذ مبادرتها الأحادية الجانب والتي تتمثل في فتح طرق ترابية فرعية لا ترفع عن كاهل أبناء المدينة المعاناة الإنسانية التي يرزحون تحتها.