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إزالة قوات حكومة اليمن من القائمة الأممية لمنتهكي الطفولة

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Displaced Yemeni kids are seen at a refugee camp located between Marib and Sanaa, Yemen March 29, 2018. REUTERS/Ali Owidha
أطفال يمنيون في مخيم للنازحين بين مأرب وصنعاء (أرشيفية)
اليمن

إزالة قوات حكومة اليمن من القائمة الأممية لمنتهكي الطفولة

الأمم المتحدة رفعت اسم القوات المسلحة اليمنية من قائمة الأطراف الضالعة في ارتكاب انتهاكات بحق الأطفال خلال النزاعات.. وأبقت على الحوثيين في هذه اللائحة السوداء

العربية.نت - أوسان سالم 

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رحبت الحكومة اليمنية، مساء الإثنين، بقرار الأمم المتحدة رفع اسم القوات الحكومية من قائمة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في حالات النزاع المسلح.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بأن الحكومة رحبت بقرار الأمم المتحدة بإزالة اسم القوات المسلحة اليمنية من قائمة الأطراف الضالعة في ارتكاب انتهاكات بحق الأطفال والتي وردت في تقرير ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح لعام 2021.

وأضافت بأن هذا القرار جاء "تقديراً للجهود المبذولة من قبل الحكومة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراع، بالإضافة الى الانخفاض الكبير في حالات الانتهاكات المزعومة للقوات الحكومية بحق الأطفال".

تجنيد الحوثيين للأطفال في اليمن
تجنيد الحوثيين للأطفال في اليمن
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وأكدت الحكومة حرصها الكامل على حماية الأطفال وصون حقوق الأطفال في اليمن وبذل الجهود والتدابير للحد من استخدام وتجنيد الأطفال في الصراع المسلح.

واشادت بالتعاون المستمر والمثمر مع الأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح وفريقه العامل في اليمن.

يذكر أن ميليشيا الحوثي لا تزال على القائمة السوداء للجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال، بحسب تقرير الأمم المتحدة.

طفلة مصابة جراء هجوم حوثي على مأرب في 2021
طفلة مصابة جراء هجوم حوثي على مأرب في 2021
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