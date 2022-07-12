صراع أجنحة الحوثي مستمر.. تصفية قيادي ميداني جديد

أقدم الحوثيون على تصفية أحد قياداتهم الميدانية، ضمن خلافات الأجنحة والتصفيات القائمة في أروقة قادة الميليشيات.

وقامت الميليشيات بتصفية داود الرازحي المكنى أبو علي الرازحي، وهو "قائد ما تسمى كتائب القتال الخاصة بالمدعو عبد الخالق الحوثي"، شقيق زعيم الحوثيين، وفق ما نقلت وكالة "خبر" اليمنية عن مصادر، خاصة الثلاثاء.

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وفيما زعم الحوثيون أن الرازحي تعرض لحادث انقلاب سيارة وبرفقته والدته وأسرته على طريق صنعاء صعدة، أكدت مصادر "خبر" أن الرازحي تعرض مع عائلته لوابل رصاص أودى بحياة أفراد أسرته، فيما تم نقله لأحد المستشفيات قبل أن يفارق الحياة.

تفجر الصراع

يذكر أن الفترة الماضية كانت شهدت تفجر الصراع بين أجنحة الميليشيات الحوثية، حيث طفت على السطح موجة تصفيات.

فقد وصلت العمليات إلى دار زعيم الحوثيين بمصرع أخيه إبراهيم الحوثي، الذي جرى تصفيته وآخرين برفقته في منزل وسط صنعاء، وسبقه عمليات قتل واغتيال لعشرات القيادات، ضمن الصراع الداخلي بين قادة الميليشيات.

كما تزايدت بشكل لافت وتيرة الصراع بين قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية، حيث بدأت تأخذ أشكالاً جديدة ومتعددة، أبرزها التصفيات الجسدية والاعتقالات، وتدور أسبابها حول خلافات تقاسم الأموال المنهوبة والنفوذ فيما تبقى من مناطق سيطرتها.