.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صراع أجنحة الحوثي مستمر.. تصفية قيادي ميداني جديد

  • الخط
عناصر من الحوثيين (أرشيفية)

صراع أجنحة الحوثي مستمر.. تصفية قيادي ميداني جديد

العربية.نت - أوسان سالم

نشر في: آخر تحديث:

أقدم الحوثيون على تصفية أحد قياداتهم الميدانية، ضمن خلافات الأجنحة والتصفيات القائمة في أروقة قادة الميليشيات.

وقامت الميليشيات بتصفية داود الرازحي المكنى أبو علي الرازحي، وهو "قائد ما تسمى كتائب القتال الخاصة بالمدعو عبد الخالق الحوثي"، شقيق زعيم الحوثيين، وفق ما نقلت وكالة "خبر" اليمنية عن مصادر، خاصة الثلاثاء.

تصاعد جرائم قتل الأقارب.. مسلح حوثي يقتل شقيقه في عمران اليمن اليمن والحوثي تصاعد جرائم قتل الأقارب.. مسلح حوثي يقتل شقيقه في عمران

وفيما زعم الحوثيون أن الرازحي تعرض لحادث انقلاب سيارة وبرفقته والدته وأسرته على طريق صنعاء صعدة، أكدت مصادر "خبر" أن الرازحي تعرض مع عائلته لوابل رصاص أودى بحياة أفراد أسرته، فيما تم نقله لأحد المستشفيات قبل أن يفارق الحياة.

تفجر الصراع

يذكر أن الفترة الماضية كانت شهدت تفجر الصراع بين أجنحة الميليشيات الحوثية، حيث طفت على السطح موجة تصفيات.

فقد وصلت العمليات إلى دار زعيم الحوثيين بمصرع أخيه إبراهيم الحوثي، الذي جرى تصفيته وآخرين برفقته في منزل وسط صنعاء، وسبقه عمليات قتل واغتيال لعشرات القيادات، ضمن الصراع الداخلي بين قادة الميليشيات.

كما تزايدت بشكل لافت وتيرة الصراع بين قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية، حيث بدأت تأخذ أشكالاً جديدة ومتعددة، أبرزها التصفيات الجسدية والاعتقالات، وتدور أسبابها حول خلافات تقاسم الأموال المنهوبة والنفوذ فيما تبقى من مناطق سيطرتها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سر خطير يربط بين سرطان القولون واللحوم المصنعة سر خطير يربط بين سرطان القولون واللحوم المصنعة
اكتشف المزيد