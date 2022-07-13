اليمن.. مجلس الأمن يمدد مهمة البعثة الأممية في الحديدة

قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لسنة إضافية تنتهي في 15 يوليو 2023.
وصوت المجلس بإجماع أعضائه الـ15 على مشروع قرار حمل رقم (2643) تقدمت به بريطانيا. ونص على استمرار بعثة أونمها بالإشراف على تنفيذ اتفاق مدينة الحديدة بما في ذلك وقف إطلاق النار على مستوى المحافظة، واستمرار عمليات مكافحة الألغام، ورصد الامتثال لوقف إطلاق النار في مواني البحر الأحمر في الحديدة والصليف ورأس عيسى، والانخراط مع المجتمعات المحلية في الحديدة بما في ذلك منظمات المجتمع المدني.
كما أكد القرار استمرار عمل بعثة "أونمها" مع أطراف اتفاقية ستوكهولم، الحكومة اليمنية والحوثيين، لضمان توفير الأمن وتسهيل وتنسيق دعم الأمم المتحدة للاتفاقية.
فيما أعرب المجلس في نص القرار عن القلق البالغ إزاء ورود تقارير عن استخدام مواني الحديدة والصليف ورأس عيسى استخداما لأغراض العسكرية.
يأتي هذا القرار قبيل انتهاء ولاية البعثة الأممية في الحديدة، منتصف الشهر الجاري، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2586 (2021) الذي جدد مهمة البعثة للمرة الثالثة ولعام واحد.
-
بايدن: يمكننا إعادة إيران للوراء إن توصلنا لاتفاق معهاأكد في مقابلة مع قناة 12 الإسرائيلية أن إيران باتت أقرب من أي وقت مضى للقنبلة النووية إيران
-
تركيا: توقيع اتفاق لتصدير الحبوب الأوكرانية الأسبوع القادمأكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أنه سيتم توقيع اتفاق بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية الأسبوع القادم.وأضاف في تصريحات، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق ... العرب والعالم
-
الكاظمي: أتمنى أن يدرك بايدن عزمنا على حل مشكلاتنا محلياًأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن العراق يرسم خطاه بنفسه محليا وإقليميا ودوليا، متمنياً أن يدرك الرئيس الأميركي جو بايدن عزم بلاده ... العراق