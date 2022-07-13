اليمن.. مجلس الأمن يمدد مهمة البعثة الأممية في الحديدة

قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لسنة إضافية تنتهي في 15 يوليو 2023.

وصوت المجلس بإجماع أعضائه الـ15 على مشروع قرار حمل رقم (2643) تقدمت به بريطانيا. ونص على استمرار بعثة أونمها بالإشراف على تنفيذ اتفاق مدينة الحديدة بما في ذلك وقف إطلاق النار على مستوى المحافظة، واستمرار عمليات مكافحة الألغام، ورصد الامتثال لوقف إطلاق النار في مواني البحر الأحمر في الحديدة والصليف ورأس عيسى، والانخراط مع المجتمعات المحلية في الحديدة بما في ذلك منظمات المجتمع المدني.

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كما أكد القرار استمرار عمل بعثة "أونمها" مع أطراف اتفاقية ستوكهولم، الحكومة اليمنية والحوثيين، لضمان توفير الأمن وتسهيل وتنسيق دعم الأمم المتحدة للاتفاقية.

فيما أعرب المجلس في نص القرار عن القلق البالغ إزاء ورود تقارير عن استخدام مواني الحديدة والصليف ورأس عيسى استخداما لأغراض العسكرية.

يأتي هذا القرار قبيل انتهاء ولاية البعثة الأممية في الحديدة، منتصف الشهر الجاري، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2586 (2021) الذي جدد مهمة البعثة للمرة الثالثة ولعام واحد.