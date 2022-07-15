تضرر 449 أسرة نازحة في 6 مخيمات جراء السيول بمأرب

رصد تقرير حكومي يمني تضرر 449 أسرة نازحة خلال اليومين الماضيين جراء السيول والعواصف التي جرفت خيام وبيوت النازحين الطينية في محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد.

ولفت تقرير أولي لـ"الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين" إلى أن الرصد للحالات المذكورة تم جزئياً في مخيمات الجفينة والسويداء والسميا والضمين الشرقي وآل منيف وبطح الميل، موضحاً أن فرق الرصد الميدانية لا تزال تواصل عملية المسح للمتضررين.

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وأشار التقرير إلى أن الوحدة التنفيذية تمكنت من رصد 449 أسرة نازحة حتى صباح الخميس، تضررت خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين تضرراً كلياً أو جزئياً، منها 18 أسرة نازحة في مخيم الجفينة جرفت السيول مساكنها من الخيام والبيوت الطينية مساء الأربعاء-الخميس، وتم نقل هذه العائلات إلى مدرسة التحرير.

وتوقع التقرير ارتفاع أعداد المتضررين خلال الأيام القادمة إلى أرقام كبيرة في ظل التغير المناخي واستمرار المنخفض الجوي ما يتطلب رفع جاهزية الطوارئ الإنسانية.

شاهد بالفيديو.. سيول ناتجة عن أمطار غزيرة تغمر منازل المواطنين في #مأرب#الحدث_اليمني pic.twitter.com/L8gqVY6sop — الحدث اليمني (@Alhadath_Ymn) July 14, 2022

في السياق نفسه، وجّهت السلطة المحلية بمحافظة مأرب نداءً إنسانياً عاجلاً لشركائها العاملين في المجال الإنساني الإقليميين والدوليين بالتدخل العاجل لتقديم العون والمساعدة للأسر المتضررة في مخيمات النزوح من العواصف والأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد برئاسة وكيل المحافظة عبد ربه مفتاح وضم مدير مكتب التنسيق للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا" في مأرب سانتوس انيكوا، ورؤساء كتل الإيواء والمأوى والغذاء والحماية وممثلي الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وناقش الاجتماع ما يمكن أن تسهم به كل منظمة وكتلة من تدخلات عاجلة لسد احتياجات الأسر التي أصبحت في العراء من المخزون المتاح للمنظمات في مجالات الإيواء والغذاء والحماية.

وشدد وكيل مأرب على أهمية التحرك السريع للمنظمات بتوزيع المتاح لديها وتوفير بقية الاحتياجات الإنسانية اللازمة للأسر المتضررة ورفع احتياط الطوارئ لديها.

وثمّن الاستجابة السريعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في صرف إعانات نقدية عاجلة للأسر الأكثر تضرراً واستعداده لتوفير خيام وحقائب إيواء وسلال غذائية عاجلة.

وشهدت محافظة مأرب في وقت مبكر الخميس تدفقاً للسيول من المرتفعات الغربية والشمالية الغربية نحو محافظة مأرب التي تضم أكثر من مليونين و200 ألف نازح، موزعين على 148 مخيماً وتجمعاً في محيط المدينة.