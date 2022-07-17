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نائبة رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تتسلم مهامها

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فيفيان فان دي بيري

نائبة رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تتسلم مهامها

العربية.نت - أوسان سالم

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أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، الأحد، تسلم الهولندية فيفيان فان دي بيري مهام عملها كنائبة لرئيس البعثة خلفاً للألمانية دانييلا كروسلاك.

وقالت البعثة في بيان، إن فيفيان فان دي بيري تمتلك خبرة مهنية تزيد عن 25 عاماً في العمل مع البعثات الميدانية للأمم المتحدة ومقرها.

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خبرة واسعة

يشار إلى أنه مطلع يوليو الحالي، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الهولندية فيفيان فان دي بيري نائبة لرئيس أونمها في الحديدة، قبيل أيام من اعتماد مجلس الأمن تجديد ولاية البعثة لعام آخر.

ووفق موقع غوتيريش، تعد النائبة الجديدة للبعثة واحدة من القيادات ذات الخبرة الواسعة في مجال العمل الأممي سواء في الميدان أو في مقر الأمم المتحدة. كما أشار إلى أن آخر منصب لها كان رئيس أركان بعثة المنظمة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، ومدير شعبة تمويل العمليات الميدانية، إدارة استراتيجية الإدارة والسياسات في مقر الأمم المتحدة خلال الفترة (2020-2022).

لا اختراق

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة تأسست في 13 ديسمبر 2018، بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من توقيع اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، وتعمل مع لجنة الانتشار المكونة من الطرفين على تنفيذ الاتفاق.

غير أنه منذ ذلك الوقت أخفقت البعثة في تحقيق أي اختراق أو نجاح لدعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة، والإشراف على إعادة نشر القوات في مدينة وموانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، في ظل استمرار رفض الميليشيا تنفيذ بنود الاتفاق، بحسب الحكومة الشرعية التي تطالب بنقل مقر البعثة إلى منطقة محايدة، بعيداً عن هيمنة وتحكم الحوثيين بنشاطها.

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