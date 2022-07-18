السيارة شطرت لنصفين.. مقتل 7 من أسرة واحدة في اليمن

لقي 7 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم ومعظمهم أطفال، إثر حادث سير مروع، وقع الأحد، في محافظة شبوة، شرقي اليمن.
5 أطفال والأب والأم
وأفادت مصادر إعلامية يمنية، بأن"سبعة أشخاص بينهم خمسة أطفال إضافة إلى والديهم لقوا حتفهم بحادث تصادم بين سيارتين قرب مفرق الصعيد جنوب مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة".
كما أضافت أن رب الأسرة يدعى عبدالله محسن حويصلة وتوفيت بجانبه زوجته وخمسة من أبنائه، ثلاثة أطفال وفتاتان.
وذكرت أن الأسرة تنتمي إلى مديرية مرخة، بمحافظة شبوة، فيما مالك السيارة الأخرى، من أبناء "شرعب" بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد.
السيارة شطرت لنصفين
وأشارت المصادر إلى أن “الحادث تسبب في شطر السيارة التي كانت تقل الأسرة إلى نصفين”.
يشار إلى أن الحوادث المرورية تتسبب بوفاة وإصابة آلاف المواطنين بمختلف المحافظات اليمنية، لأسباب عدة من بينها السرعة الزائدة وخراب الطرقات والحفر المنتشرة في جميع الخطوط الرئيسية وداخل المدن، في ظل انهيار مشاريع الطرقات وغياب أي صيانة منذ أكثر من 8 سنوات، بفعل الانقلاب الحوثي والحرب التي أشعلتها في البلاد.
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