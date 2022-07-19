الاتحاد الأوروبي يأسف لرفض الحوثيين مقترح غروندبرغ حول فتح الطرق

عبر الاتحاد الأوروبي عن أسفه الكبير لرفض جماعة الحوثي المقترح الأخير للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، حول إعادة فتح الطرق، خاصة حول مدينة تعز المحاصرة منذ ثماني سنوات.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له باسم المتحدث الرسمي، الثلاثاء، إنه يأسف كثيرا لرفض الحوثيين مقترح المبعوث الأممي لإعادة فتح الطرق التي تمثل عنصرا إنسانيا جوهريا للهدنة إلى جانب شحنات الوقود عبر ميناء الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء.

مادة اعلانية

وحث الاتحاد الأوروبي الحوثيين على إعادة النظر في مقترح المبعوث الخاص للأمم المتحدة والقبول به، داعيا جميع الأطراف إلى القبول بتمديد آخر للهدنة لستة أشهر بعد 2 أغسطس.

وأشار إلى أن هذا ما يرغب به اليمنيون ويستحقونه بعد المعاناة الطويلة من النزاع، مؤكداً دعمه الكامل لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى إنهاء النزاع في اليمن.

وأمس الاثنين، طالب مرصد حقوقي دولي، ميليشيا الحوثي بسرعة فتح الطرقات الرئيسية المؤدية إلى مدينة تعز، تنفيذاً لاتفاق الهُدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن، دون قيد أو شرط.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان، إن جميع الطرقات في تعز يجب أن تُفتح أمام حركة الأفراد والبضائع دون أي قيود أو شروط. وأضاف أن على جماعة الحوثي الالتزام بتعهداتها ذات العلاقة بموجب اتفاق الهدنة مع الحكومة اليمنية.

وأكد البيان أن كل تأخير في فتح الطرق يعني مفاقمة معاناة ملايين المدنيين المحاصرين بالمدينة منذ سنوات.

وكانت الحكومة اليمنية، جددت تمسكها بفتح الطرق الرئيسية إلى مدينة تعز التي تفرض عليها ميليشيا الحوثي حصاراً خانقا منذ ثماني سنوات، قبل الانتقال لمناقشة أي ملفات أخرى.

وكرر وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، التأكيد على محورية قضية تعز المحاصرة في مسار إحياء عملية السلام. وأضاف: "لا يمكن ترك تعز وراء الركب ويجب على الحوثيين إنهاء فظائعهم ضد المدينة المأهولة بالسكان".

وأكد بن مبارك أن استمرار حصار الحوثيين للمدينة يعتبر من كبرى القضايا الإنسانية التي يجب التعامل معها وحلها قبل الانتقال إلى أي ملفات أخرى. واعتبر وزير الخارجية اليمني أن التعامل السلبي لميليشيا الحوثي مع هذه القضية وإصرارها على عدم رفع الحصار عن ملايين المدنيين يؤكد عدم جاهزية الميليشيا لاستحقاقات السلام.

وأبلغ المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مجلس الأمن الدولي في آخر إحاطة له، برفض ميليشيات الحوثي قبول مقترح مكتبه بشأن فتح طرق تعز المحاصرة ومحافظات أخرى، وفق اتفاق الهدنة.