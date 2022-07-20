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تحالف دعم الشرعية: ندعم كافة إجراءات تثبيت الهدنة في اليمن

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المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد ركن تركي المالكي خاص العربية نت
تعبيرية
اليمن والحوثي

تحالف دعم الشرعية: ندعم كافة إجراءات تثبيت الهدنة في اليمن

التحالف يوضح أن مزاعم الحوثيين بتنفيذ التحالف ضربات جوية بالضالع عارية ٌعن الصحة

دبي - العربية.نت

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قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إنه يتخذ ويدعم كافة الإجراءات لتثبيت الهدنة بين الأطراف اليمنية مؤكدا أن الضربات الجوية للتحالف توقفت مع بدء سريان الهدنة.

كما أوضح التحالف أن مزاعم الحوثيين بتنفيذ التحالف ضربات جوية بالضالع عارية عن الصحة.

عبر الاتحاد الأوروبي عن أسفه الكبير لرفض جماعة الحوثي المقترح الأخير للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، حول إعادة فتح الطرق، خاصة حول مدينة تعز المحاصرة منذ ثماني سنوات.

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وكان الاتحاد الأوروبي، قال في بيان له باسم المتحدث الرسمي، الثلاثاء، إنه يأسف كثيرا لرفض الحوثيين مقترح المبعوث الأممي لإعادة فتح الطرق التي تمثل عنصرا إنسانيا جوهريا للهدنة إلى جانب شحنات الوقود عبر ميناء الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء.

وحث الاتحاد الأوروبي الحوثيين على إعادة النظر في مقترح المبعوث الخاص للأمم المتحدة والقبول به، داعيا جميع الأطراف إلى القبول بتمديد آخر للهدنة لستة أشهر بعد 2 أغسطس.

وأشار إلى أن هذا ما يرغب به اليمنيون ويستحقونه بعد المعاناة الطويلة من النزاع، مؤكداً دعمه الكامل لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى إنهاء النزاع في اليمن.

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