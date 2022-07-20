مأرب.. حريق بمخيم نازحين يتسبب بوفاة وإصابة ثلاثة
حريق نشب في خيمة للنازحين في مخيم الروضة، تسبب بوفاة رب الأسرة ويدعى "دارس المقدم" وإصابة زوجته وأختها
أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن (حكومية)، الأربعاء، وفاة نازح وإصابة اثنين آخرين، إثر اندلاع حريق في مخيم للنازحين بمحافظة مأرب، شمالي شرق اليمن.
وقالت الوحدة في بيان، إن حريقاً نشب في خيمة للنازحين في مخيم الروضة، الاثنين الفائت، تسبب بوفاة رب الأسرة ويُدعى "دارس المقدم" وإصابة زوجته وأختها.
وبحسب البيان، فإنه نتيجة العواصف الشديدة التي تسببت في انكسار عمود خشبي للخيمة في الوقت الذي كانت ربة الأسرة تطهو الطعام، حيث سقط العمود على نار الطبخ واشتعلت الخيمة.
وذكرت أن رب الأسرة أصيب بحروق من الدرجة الأولى توفي على إثرها، فيما أصيبت زوجته وأختها بحروق من الدرجة الثانية.
ومطلع أبريل الماضي، توفي سبعة نازحين إثر اندلاع حريق في مخيم "الشبواني" للنازحين شمال مدينة مأرب.
وبين حين وآخر، تندلع حرائق في مخيمات للنازحين وسقوط ضحايا.
وتحتضن محافظة مأرب نحو 60% من إجمالي عدد النازحين في اليمن البالغ عددهم أكثر من 4.2 مليون شخص، بعد أن شردتهم ميليشيا الحوثي من منازلهم.
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