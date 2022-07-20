.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مأرب.. حريق بمخيم نازحين يتسبب بوفاة وإصابة ثلاثة

  • الخط
من مخيمات النازحين في مأرب
اليمن والحوثي

مأرب.. حريق بمخيم نازحين يتسبب بوفاة وإصابة ثلاثة

حريق نشب في خيمة للنازحين في مخيم الروضة، تسبب بوفاة رب الأسرة ويدعى "دارس المقدم" وإصابة زوجته وأختها

العربية.نت - أوسان سالم

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن (حكومية)، الأربعاء، وفاة نازح وإصابة اثنين آخرين، إثر اندلاع حريق في مخيم للنازحين بمحافظة مأرب، شمالي شرق اليمن.

وقالت الوحدة في بيان، إن حريقاً نشب في خيمة للنازحين في مخيم الروضة، الاثنين الفائت، تسبب بوفاة رب الأسرة ويُدعى "دارس المقدم" وإصابة زوجته وأختها.

وبحسب البيان، فإنه نتيجة العواصف الشديدة التي تسببت في انكسار عمود خشبي للخيمة في الوقت الذي كانت ربة الأسرة تطهو الطعام، حيث سقط العمود على نار الطبخ واشتعلت الخيمة.

تحالف دعم الشرعية: ندعم كافة إجراءات تثبيت الهدنة في اليمن اليمن اليمن والحوثي تحالف دعم الشرعية: ندعم كافة إجراءات تثبيت الهدنة في اليمن

وذكرت أن رب الأسرة أصيب بحروق من الدرجة الأولى توفي على إثرها، فيما أصيبت زوجته وأختها بحروق من الدرجة الثانية.

ومطلع أبريل الماضي، توفي سبعة نازحين إثر اندلاع حريق في مخيم "الشبواني" للنازحين شمال مدينة مأرب.

وبين حين وآخر، تندلع حرائق في مخيمات للنازحين وسقوط ضحايا.

وتحتضن محافظة مأرب نحو 60% من إجمالي عدد النازحين في اليمن البالغ عددهم أكثر من 4.2 مليون شخص، بعد أن شردتهم ميليشيا الحوثي من منازلهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إصابات كورونا تتضاعف 3 مرات.. وتحذيرات من موجتين قادمتين إصابات كورونا تتضاعف 3 مرات.. وتحذيرات من موجتين قادمتين
اكتشف المزيد