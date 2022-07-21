تجدد القصف الحوثي لقرية خبزة.. وارتفاع عدد القتلى إلى 13

كثفت ميليشيات الحوثي هجومها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على قرية خبزة التابعة لمديرية القريشية بمحافظة البيضاء، والمحاصرة منذ أيام، فيما ارتفع عدد الضحايا المدنيين جراء الهجمات الحوثية إلى 13 قتيلاً بينهم نساء وأطفال.

وأوضح مصدر محلي في المحافظة، أن الميليشيات كثفت منذ فجر اليوم الخميس، قصف القرية بالمدفعية والسلاح الثقيل، ما تسبب في تدمير منازل على رؤوس ساكنيها.

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أسلحة ثقيلة ومتوسطة

كما أضاف المصدر أن تعزيزات كبيرة وصلت للميليشيا في محيط القرية، تمهيداً لاقتحامها، في ظل مقاومة من الأهالي واستماتتهم في الدفاع عن أنفسهم في مواجهة عناصر الميليشيا المدججين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وقال إن شخصين قتلا اليوم، وأصيب اثنان آخران جراء القصف الحوثي والهجمات المستمرة على القرية.

حصار منذ أيام

في حين كانت مصادر محلية في البيضاء أفادت في وقت سابق، بمقتل 11 شخصا من سكان القرية بين القتلى طفلان وامرأة.

وبحسب المصادر فإن القتلى هم من المدنيين سقطوا جراء الاستهداف للمنازل بالمدفعية والدبابات من قبل ميليشيا الحوثي.

وكانت ميليشيا الحوثي بدأت حصارها للقرية في 12 يوليو الجاري، بعد مزاعم بتعرض نقطة تفتيش تبعد عن القرية نحو 5 كيلومترات لاعتداء، الأمر الذي نفاه أهالي القرية.