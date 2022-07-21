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حملة مداهمات حوثية في حجة.. وخطف 90 فتاة

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عناصر من الحوثيين (أرشيفية)

حملة مداهمات حوثية في حجة.. وخطف 90 فتاة

العربية.نت - أوسان سالم

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اختطفت ميليشيا الحوثي 90 فتاة من محافظة حجة شمال غربي اليمن واقتادتهن إلى أحد سجونها المركزية بالمحافظة، وفق مصادر حقوقية.

وقال هادي وردان، عضو فريق الرصد باللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (حكومية)، إن مدينة حجة شهدت خلال الأيام الماضية "حملة مداهمات بيوت ومنازل واختطاف عشرات الفتيات".

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كما أضاف على حسابه في "فيسبوك"، أن عدد الفتيات اللواتي اختطفتهن ميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية في حجة "يزيد عن 90 فتاة وبدون أي سبب أو مسوغ قانوني".

كذلك أوضح أن الحوثيين نقلوا المختطفات إلى "سجن النصيرية المركزي"، داعياً المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى اتخاذ موقف واضح في إدانة هذه الجريمة، معبراً عن استغرابه من حالة الصمت المجتمعي والدولي تجاه هذه الجرائم.

يذكر أن تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية كانت كشفت عن اختطافات نفذها الحوثيون بحق النساء والفتيات الناشطات في الجانب الإغاثي والإنساني.

ونسبت الميليشيا للعديد منهن تهم "ممارسات غير أخلاقية"، وابتزت أهالي بعضهن وأجبرتهم على دفع الأموال.

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