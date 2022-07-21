لفتح الطرق.. وزير خارجية اليمن يدعو للضغط دوليا على الحوثي

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك على ضرورة إلزام ميليشيا الحوثي بفتح الطرق الرئيسية لمدينة تعز والمحافظات الأخرى قبل الانتقال إلى أي ملفات أخرى.

كما استنكر بن مبارك خلال لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صافا، عدوان الميليشيا على قرية خبزة بمحافظة البيضاء، والذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من النساء والأطفال.

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إلى ذلك، تطرق بن مبارك لموضوع الأسرى، وأكد على ضرورة إيلاء المجتمع الدولي هذه القضية الإنسانية الأهمية التي تستحق.

إطلاق سراح الأسرى

وأشار إلى ضرورة الضغط على الميليشيا لإطلاق سراح الأسرى على قاعدة الكل مقابل الكل، ووقف المماطلة والتسويف اللذين تنتهجهما الميليشيا في التعامل مع هذه القضية.

يذكر أن 17 شخصا قتلوا وأصيبوا، بينهم نساء وأطفال، في قصف شنته ميليشيا الحوثي على قرية خبزة، إحدى قرى مديريات القريشية في بلاد قيفة برداع بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

نداء استغاثة

وقالت "منظمة سام للحقوق والحريات"، في بيان أمس الأربعاء، إن الميليشيا بدأت منذ الثلاثاء 19 يوليو، هجوماً ما زال مستمراً، تم خلاله قصف قرية خبزة بمختلف الأسلحة الثقيلة، خاصةً منازل وممتلكات المدنيين.

فيما أطلق أهالي القرية نداء استغاثة للمنظمات الدولية والمجتمع الدولي بضرورة الضغط على جماعة الحوثي لفك الحصار عنها الذي يوشك على كارثة إنسانية بحق المئات من الأُسر. ويقول الأهالي إن جماعة الحوثي تسعى إلى الانتقام من أهالي القرية على مواقفهم السابقة الرافضة لها، وفق بيان المنظمة.