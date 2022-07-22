اليمن.. لغم حوثي يقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة

قتل أربعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال من أسرة واحدة، مساء الخميس، جراء انفجار لغم حوثي بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.
وقال المرصد اليمني للألغام في تغريدة على صفحته بموقع تويتر، إن أربعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال جميعهم من أسرة واحدة، قتلوا نتيجة انفجار لغم بمنطقة "مركوضة" في مديرية "الحوك" جنوب مدينة الحديدة.
من جهتها، عبرت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، عن أسفها لوقوع حادث انفجار لغمٍ أرضي آخر أسفر عن مقتل أربعة مدنيين، من بينهم ثلاثة أطفال من نفس العائلة، أثناء جمع خشب الوقود في مديرية الحوك.
تهديد يومي
وقالت إن هذا الحادث المأساوي يسلط الضوء مرة أخرى على المخاطر التي يواجهها مواطنو الحُديدة وخاصة الأطفال، كل يوم أثناء ممارسة حياتهم اليومية.
كما أضافت أن أكثر من نصف الضحايا الذين أفيد بمقتلهم أو إصابتهم في حوادث الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب في شهر يوليو هم من الأطفال.
مقتل يمني آخر بلغم حوثي
تأتي هذه الحادثة بعد يوم من مقتل مواطن جراء انفجار لغم حوثي بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة.
وتزرع ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها حتى "الفردية" المحرمة دولياً، حيث شهد اليمن أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفق تقارير حقوقية.
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