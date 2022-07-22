بعد أيام من اعتقاله.. ميليشيا الحوثي تعدم يمنيا وترمي جثته

أعدمت ميليشيا الحوثي، أحد المواطنين، بطريقة بشعة، بعد ثلاثة أيام من اعتقاله من منزله وترويع أسرته، في محافظة الحديدة، غربي اليمن.
العثور على الجثة
وعثر مواطنون على جثة محمد أحمد عبده حميدان في أحد شعاب قرية كيدة، شمالي شرق مديرية حيس بمحافظة الحديدة.
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فيما نقل موقع " الساحل الغربي"، عن مصدر محلي، قوله، إن "ميليشيات الحوثي اعتقلت محمد أحمد عبده حميدان قبل مقتله بثلاثة أيام أثناء تواجده في منزله وأمام أولاده وزوجته بعد ترويعهم بإشهار السلاح عليهم".
قتلوه بعد 3 أيام من اختطافه
وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي ارتكبت تلك الجريمة، بسبب اتهامه بالتعاون مع قوات الشرعية.
وأكد أنه عُثر على جثة حميدان، بعد ثلاثة أيام من اختطافه، مقتولاً بطريقة بشعة ومرمياً بأحد الشعاب الواقعة قرب منزله.
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