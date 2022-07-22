وزير دفاع اليمن: إيران تواصل تمويل الحوثيين بالأسلحة

أكد وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي، استمرار إيران في تمويل ودعم ميليشيا الحوثي بالأسلحة والتقنية والصواريخ الباليستية والطيران المسير وتهريب شحنات النفط والمخدرات.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لوزير الدفاع اليمني، الخميس، إلى قوات خفر السواحل قطاع البحر الاحمر، في الساحل الغربي، لتفقد مستوى الجاهزية.

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وقال المقدشي إن استمرار إيران في تمويل ودعم ميليشياتها الحوثية بالأسلحة والتقنية والصواريخ تأتي "خدمة لمساعي طهران لزعزعة استقرار اليمن والمنطقة ومحاولة فرض الهيمنة على المضائق والممرات البحرية الاستراتيجية".

وأشاد بالجهود التي تبذلها قوات خفر السواحل والقوات المشتركة في حفظ الأمن البحري ومكافحة جرائم التهريب والقرصنة، وما تقوم به من ضبط شحنات التهريب ومراقبة المياه والسواحل.

كما أكد "التزام الدولة اليمنية وقواتها المسلحة والأمن بواجباتها في محاربة الإرهاب والتهريب بمختلف أشكاله وأنواعه، والتصدي لجرائم الميليشيا الحوثية واستهدافاتها المتكررة للسفن واستمرارها في زراعة الألغام البحرية لتهديد الملاحة الدولية".

كذلك أشار وزير الدفاع اليمني، إلى مستوى الأخطار التي تمثلها ميليشيا الحوثي على الأمن البحري.

وأشاد بالدعم والتعاون الذي تقدمة دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، لمنع جرائم التهريب وتعزيز قدرات القوات المسلحة وقوات خفر السواحل ورفع كفاءة منتسبيها ورفدها بالخبرات وإمدادها بالمعدات.