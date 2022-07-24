سيول في صنعاء وذمار تؤدي لوفاة 11 شخصاً وانهيار منازل عدة

لقي 11 شخصاً على الأقل حتفهم، وأصيب آخرون في صنعاء ومحافظة ذمار شمال اليمن جراء سيول جارفة وأمطار غزيرة تضرب مناطق كثيرة من البلاد حالياً بفعل منخفض جوي تتعرض له.

وأكدت وكالة "رويترز" نقلاً عن "مسؤول محلي في صنعاء" أن السيول الجارفة التي شهدتها المدينة التاريخية مساء السبت تسببت في انهيار جزئي لأحد المنازل الطينية في منطقة مذبح القديمة بشمال صنعاء، مما أدى إلى وفاة طفلتين وإصابة والدهما.

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وأشارت إلى انهيار منزل آخر في المنطقة ذاتها بفعل السيول الجارفة، مما أدى إلى وفاة ثلاثة أطفال فيما يرقد طفل رابع في حالة حرجة.

وفي محافظة ذمار الزراعية على بعد 100 كيلومتر إلى الجنوب من صنعاء، لقي ستة أشخاص حتفهم جراء تدفق السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة على سائلة بني أسعد في مديرية جبل الشرق.

وكانت صنعاء وعدة مدن في مناطق شمال اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين شهدت مساء السبت سيولاً جارفة وأمطاراً غزيرة غير مسبوقة استمرت عدة ساعات لتتسبب في توقف شبه كلي لحركة السير في عدد من الشوارع والتقاطعات الرئيسية في العاصمة.

وأكد سكان في صنعاء لـ"رويترز" أن السيول والأمطار أثارت هلع المواطنين بعد ارتفاع منسوب المياه في السائلة الرئيسية التي تفصل جانبي مدينة صنعاء القديمة وهو "مشروع استراتيجي لحماية المدينة من أضرار وكوارث السيول" ساهمت الولايات المتحدة بإنشائه قبل سنوات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على مناطق عديدة في اليمن، محذراً المواطنين من الانزلاقات الطينية والانهيارات الصخرية وتدني الرؤية الأفقية خلال الـ24 ساعة التالية.