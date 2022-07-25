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حصيلة ضحايا السيول باليمن ترتفع إلى 20 قتيلاً

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من سيول اليمن "أرشيفية"
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حصيلة ضحايا السيول باليمن ترتفع إلى 20 قتيلاً

سيول جارفة وأمطار غزيرة باليمن وحصيلة الضحايا ترتفع خلال 24 ساعة

دبي - قناة العربية

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ارتفع عدد ضحايا السيول الجارفة والأمطار الغزيرة في عدد من المحافظات اليمنية إلى أكثر من 20 قتيلا خلال 24 ساعة، ومن بين الضحايا أسرة مكونة من 10 أشخاص معظمهم من النساء والأطفال والذين قضوا، وفق مصدر محلي، غرقا بعدما جرفت السيول السيارة التي كانوا يستقلونها في مديرية بيحان غربي محافظة شبوة.

أرشيفية
  • أرشيفية
  • أرشيفية
  • أرشيفية
3 صور
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية

إلى ذلك توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على مناطق عديدة في معظم المحافظات محذرا المواطنين من الانزلاقات الطينية والانهيارات الصخرية.

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وفي مأرب حذر مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين سيف مثني من تضرر المزيد من مساكن وخيام النازحين في المحافظة خلال الأيام المقبلة جراء المنخفض الجوي.

وأضاف مثنى أن تدخلات المنظمات في إغاثة المتضررين خلال الأسبوعين الماضيين لم تتجاوز 10%.

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