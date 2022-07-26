مقتل وإصابة 5 حوثيين في اشتباكات بينية وسط اليمن

أدت اشتباكات مسلحة بين عناصر ميليشيا الحوثي، في محافظة إب وسط اليمن، إلى سقوط 5 أشخاص بين قتيل وجريح.

وقال سكان محليون إن 3 من عناصر الميليشيا قتلوا وجرح اثنان آخران، جراء إشتباكات بينية اندلعت، في قرية "النهوي" بعزلة "العربيين" في مديرية السياني جنوبي محافظة إب، بحسب ما نقله موقع "المصدر اونلاين" الإخباري المحلي.

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وأضاف الأهالي أن قياديا حوثيا يعمل في الأمن الوقائي للميليشيا، ويدعى أبو حرب الملصي، قدم الى منطقة العربيين بهدف القبض على أحد عناصر المليشيا من أسرة بيت الغانمي، والذي رفض تسليم نفسه، ليتبادل معهم إطلاق النار ما أدى لسقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وبحسب الأهالي، فقد قتل أحمد حمود الغانمي وأصيب شقيقه إصابة بالغة، كما قُتل اثنان من مرافقي القيادي الحوثي "بو حرب، وأصيب آخر بجروح مختلفة.

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين من مقتل وإصابة 10 أشخاص بمواجهات مسلحة شهدتها منطقة "رُماضة" بعزلة "عردن" بمديرية العدين غربي محافظة إب، نتيجة خلافات بين أسرتي بيت الحاتمي وبيت الحذيفي، بإيعاز من قيادات حوثية بينهم القيادي الحوثي جمال الحميري، الذي عينته الميليشيا وكيلا لمحافظة إب.+