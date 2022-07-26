وزير خارجية اليمن: قصف الحوثي لتعز استهانة بدماء اليمنيين

اعتبر وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك اليوم الثلاثاء أن "الهجوم الوحشي الذي نفذته ميليشيا الحوثي على حي زيد الموشكي في مدينة تعز، وأسفر عن وفاة و إصابة ١٣ طفلا يقدم دليلاً آخر على استهانة هذه المليشيا بدماء اليمنيين".

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ.

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جهود وقف الحرب

فقد بحثا التطورات على الساحة اليمنية، خصوصاً تلك المتعلقة بالهدنة الأممية، والجهود الدولية الرامية لإيقاف الحرب وتحقيق السلام الشامل والدائم، المبني على المرجعيات المتفق عليها.

خلال اللقاء، اطلع الوزير بن مبارك على الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي، لاستكمال عناصر الهدنة الأممية، وفي مقدمتها رفع الحصار عن مدينة تعز، وإيقاف الخروقات الحوثية في مختلف الجبهات.

التزام الشرعية ببنود الهدنة

وأكد بن مبارك التزام الحكومة اليمنية بكافة بنود الهدنة منذ اليوم الأول، مشيرا إلى أنها قدمت كل ما يمكنه أن يوفر ظروفا إيجابية لإنجاحها "في ظل تعنت واضح وعدم التزام من قبل مليشيا الحوثي بل ونشر مغالطات وأكاذيب يسهل فضحها بالحقائق والارقام التي أصبحت واضحة لأبناء شعبنا وللمجتمع الدولي".

خروقات حوثية

أما فيما يتعلق بالوضع العسكري، أوضح الوزير اليمني أن الميليشيا الحوثية تمارس خروقاتها بمعدل ٥٠ خرقاً يومياً تتنوع بين القصف المدفعي وعمليات القنص واستحداثات عسكرية ونقل وتحشيد للقوات وتحليق الطيران المسير، ونتج عن تلك الخروقات خلال فترة الهدنة ٨١ قتيلا و٣٣١ جريحا.

من جانبه، أعرب المبعوث الخاص عن تقديره لموقف الحكومة اليمنية الداعم لجهود السلام، مؤكداً مواصلة جهوده لتنفيذ بنود الهدنة الأممية وفي مقدمتها رفع الحصار عن مدينة تعز وباقي المدن اليمنية.

وعبر عن أمله في أن يكون ذلك منطلقاً للدفع بعملية السلام، وتحقيق الأمن والاستقرار الذي ينشده الشعب اليمني.