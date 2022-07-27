وقائع مروعة لعمليات اختطاف الحوثي لعشرات اليمنيات بحجة

كشف تقرير حقوقي تفاصيل وقائع اختطاف واعتقال ميليشيا الحوثي لعشرات الفتيات في محافظة حجة، شمالي غرب اليمن.

وسلط التقرير الصادر عن منظمة "تحالف نساء من أجل السلام في اليمن"، على ما قامت به الميليشيا في محافظة حجة، من حملات اختطاف لعشرات الفتيات ومداهمات البيوت وإخفائهن قسريا ونشر الإشاعات المسيئة ضدهن والتشهير بهن، منذ 30 يونيو 2022 حتى 9يوليو 2022م.

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اتهام في الشرف

وأفادت بأن الميليشيا قامت باتهامهن في شرفهن وأعراضهن بقصد الإساءة وإذلال وابتزاز أهاليهن، مستغلين قبضتهم الحديدية الظالمة وغياب الدور الأممي الذي مكن لهم من كامل نفوذهم حتى وصل بهم الحال إلى التعدي على حرية وسلامة المرأة اليمنية.

فيما تلقت بلاغات من عدة أسر حول تعرض بناتهم للاعتقال من قبل الحوثيين في محافظة حجة، وكلّفت مختصا للتقصي حول هذه الواقعة.

74 فتاة

ووثقت بيانات 74 فتاة من الضحايا اللاتي تم اختطافهن من منازلهن واعتقالهن في مدينة حجة من قبل الحوثيين، مؤكدة أنها ستقوم بتسليمها إلى لجنة التحقيق.

كما ذكر التقرير أن إدارة أمن مدينة حجة وإدارة البحث الجنائي التابعة للحوثيين ومسلحين ومشرفين نافذين يتبعون عبدالملك الحوثي مباشرة هم من يقفون خلف هذا الانتهاك بحق النساء والفتيات.

وأوضح أن الحوثيين يقومون باختطاف النساء وإيداعهن السجن المركزي (النصيرية) قسم النساء أو حجز المنصورة مكتب التربية سابقا والذي حولته الجماعة إلى سجن تابع لها.

طرق وحشية

وتطرق إلى الأساليب والطرق الوحشية التي استخدمتها ميليشيا الحوثي في عمليات الاختطاف، وبينها المداهمة والاقتحام للمنازل بأعداد من المسلحين، وإطلاق النار في الهواء بكثافة بقصد الترهيب والتخويف، والاعتداء بالضرب ثم الاختطاف لمن يحاول الدفاع أو الاستفسار، إضافة إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية مع الضحايا من خلال السحب بالقوة ووضعهن بين المسلحين في الأطقم والتنقل بهن في شوارع المدينة وأمام الناس ودون مراعاة لأولادهن وأهاليهن ومشاعرهن الشخصية، ونشر الإشاعة لدى الناس أن الضحايا متورطات في أعمال الزنا والدعارة، وتهديد الأهالي بأن من سيتحدث عن اعتقال الفتيات سيكون هدفا لأمن حجة.

شهادات مروعة

كما نقل التقرير شهادات لشهود عيان حول عمليات الاختطاف والترويع والتشهير للفتيات من قبل الحوثيين.

فبحسب شهادات الشهود، فإن الانتهاكات طالت فتيات وزوجات وكذلك بعض الإسكان الخاصة بطالبات الجامعة القادمات من الريف وبعضهن نازحات من عبس وحرض والشرفين.

المتورطون من الميليشيا

وأورد التقرير أسماء الشخصيات من القيادات الحوثية التي باشرت بالمداهمات والاختطافات للنساء في حجة، وهم نايف أبو خرفشة المشرف الحوثي العام على محافظة حجه، ويقال إنه ابن أخت زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي، ومحمد صغير سلبه المعين من الحوثيين مدير أمن مدينة حجة، ومحمد المدومي مدير أمن بحث حجة، وإسلام وهبان، وعصام الوزان مدير مديرية المدينة حجة، ورؤوفة الشهاري، ومسلحون تابعون للميليشيا.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي لدى اليمن بالتدخل وتشكيل لجنة تحقيق دولية وإطلاق سراح الفتيات ووقف ما تقوم به الميليشيا من جرائم اعتقال واختطاف وتعذيب واغتصاب للنساء في مناطق سيطرتها.