الحكومة اليمنية تجري تغييراً وزارياً يشمل الدفاع والنفط

أجرت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، تغييرا وزاريا شمل الدفاع والنفط.

وقال بيان إن الحكومة اليمنية أجرت تعديلا وزاريا شمل تعيين محسن محمد حسين الداعري وزيرا للدفاع، وسعيد سليمان بركات الشماسي وزيرا للنفط.