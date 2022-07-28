اليمن
الحكومة اليمنية تجري تغييراً وزارياً يشمل الدفاع والنفط
تعيين اللواء محسن محمد حسين الداعري وزيراً للدفاع في الحكومة اليمنية
أجرت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، تغييرا وزاريا شمل الدفاع والنفط.
وقال بيان إن الحكومة اليمنية أجرت تعديلا وزاريا شمل تعيين محسن محمد حسين الداعري وزيرا للدفاع، وسعيد سليمان بركات الشماسي وزيرا للنفط.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
صالح يدعو للحوار.. والكاظمي: الأحداث المتسارعة مؤشر مقلقمقرب من مقتدى الصدر: مظاهرات أمس في بغداد "رسالة استلمتها الأحزاب وفهمها القضاء" العراق
-
رسمياً.. برشلونة يتفق مع إشبيلية على انتقال كونديأعلن برشلونة الإسباني يوم الخميس، توصله إلى اتفاق مع مواطنه إشبيلية لانتقال المدافع الفرنسي جول كوندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في خامس ... رياضة عالمية
-
اليونان وقبرص: تركيا تؤجج التوترات في شرق البحر المتوسطمن المقرر أن ترسل تركيا سفينة حفر إلى البحر المتوسط في أوائل أغسطس للبحث عن الغاز العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية