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الحوثي يستحدث كياناً استخباراتياً لمواجهة انشقاقات داخلية محتملة

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عناصر من ميليشيا الحوثي اليمن خاص العربية نت
عناصر من ميليشيات الحوثي
اليمن والحوثي

الحوثي يستحدث كياناً استخباراتياً لمواجهة انشقاقات داخلية محتملة

المشاط أكد أهمية وضع خطة لمواجهة "الاستقطاب المعادي وتجفيف منابعه"

العربية.نت - أوسان سالم

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كشفت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، عن تشكيل كيان استخباراتي جديد لمواجهة المعارضين لها والمنشقين باسم "الاستقطاب المعادي".

وأعلنت الميليشيا أن هذا الجهاز المستحدث برئاسة القيادي البارز في صفوفها عبدالمحسن طاووس، ويهدف إلى مواجهة ما وصفته بـ"الاستقطاب المعادي"، في مؤشر على مخاوف ميليشيا الحوثي التي تواجه سلطاتها تذمرا واسعا من انشقاقات داخلية.

وقالت وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرة الميليشيا، إن القيادي في الجماعة، ورئيس ما يسمى "المجلس السياسي"، مهدي المشاط، اجتمع بمسؤول ملف ما سُمي بـ"الاستقطاب المعادي" عبدالمحسن طاووس، للبحث في سبل مواجهة "الاستقطاب" الذي يقوم به "العدوان"، في إشارة إلى تحالف دعم الشرعية.

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وذكرت أن المشاط أكد أهمية وضع خطة لمواجهة "الاستقطاب المعادي وتجفيف منابعه"، في خطوة تعكس توجها من الجماعة نحو تنفيذ حملة اعتقالات واسعة ضد ناشطين وقيادات يشتبه بموالاتها للخصوم السياسيين والعسكريين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتطرق اللقاء إلى آلية التواصل مع "المتورطين للعودة إلى حضن الوطن"، على حد وصف وكالة الأنباء التابعة للميليشيا.

وكانت ميليشيا الحوثي قد أعلنت مطلع العام 2019، تشكيل جهاز مخابراتي جديد، تحت مسمى "جهاز الأمن والمخابرات" بعد حل جهازي "الأمن السياسي والأمن القومي".

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