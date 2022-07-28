من هو وزير الدفاع اليمني الجديد؟

أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مساء الخميس، تعديلا وزاريا في حكومة معين عبدالملك تضمن تعيين محسن الداعري وزيرا للدفاع ويرقى الى رتبة فريق، وسعيد الشماسي وزيرا للنفط، وسالم العبودي وزيرا للاشغال، ومانع بن يمين وزيرا للكهرباء، بينما عين الفريق محمد المقدشي مستشارا رئاسيا.

من هو وزير الدفاع الجديد؟

ولد وزير الدفاع اليمني الجديد الفريق الركن/ محسن محمد حسين الداعري، في جحاف بمحافظة الضالع جنوبي البلاد، عام 1965م.

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المؤهلات العلمية:

· دبلوم علوم اجتماعية – جامعة عدن 1988م.

· ثانوية عامة 1982م.

المؤهلات العسكرية :

· بكالوريوس علوم عسكرية - الكلية العسكرية عدن عام 1985م.

· دورة قيادة كتائب مشاه - معهد الثلايا عدن عام 1993م.

· دورة قيادة ألوية مشاه – معهد الثلايا عدن عام 1996م.

· ماجستير علوم عسكرية - كلية القيادة والاركان صنعاء 1998- 2000م.

· زمالة كلية الحرب العليا –الدفعة الثالثة- في العامين 2007- 2008م.

· عدد من الدورات المهنية والتخصصية القصيرة.

المناصب القيادية :

· قائد فصيل مشاه في اللواء22مش م المهرة 1985م.

· قائد سرية مشاه في اللواء 22 مش م المهرة 1987م.

· اركان حرب كتيبة مشاة اللواء22مش م المهرة 1989م.

· ركن عمليات اللواء 22مشاة.

· مدير إدارة عمليات المنطقة الشمالية الغربية م1.

· ركن تدريب لواء الدفاع الجوي بالمنطقة الشمالية الغربية من 2000-2003م.

· رئيس عمليات لواء الدفاع الجوي بالمنطقة الشمالية الغربية من 2003-2010م.

· رئيس اركان اللواء 135مشاة المنطقة الشمالية الغربية عام 2010م.

· قائد اللواء 122 مشاه بصعده من2010-2012م.

· قائد اللواء 14مدرع بمارب من عام 2012- 2019.

· رئيس هيئة الأركان بالعمليات المشتركة للقوات المسلحة اليمنية 2019 حتى الان.

· وزير الدفاع 2022



البحوث العلمية:

· عدد من الأوراق البحثية العسكرية.

· بحث نيل شهادة الماجستير من كلية القيادة والاركان صنعاء.

· بحث لنيل زمالة كلية الحرب العليا من الأكاديمية العسكرية العليا صنعاء 2008م.

المشاركة في الحروب :

· المشاركة في حروب صعدة ضد ميليشيا الحوثي.

· مقاومة الميليشيا الحوثية في مأرب بعد الانقلاب.

· أصيب بطلق ناري بالساعد في معركة نصر1 بصرواح مأرب في سبتمبر 2016م.