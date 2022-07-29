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واشنطن تدعو إلى مفاوضات مباشرة بين حكومة اليمن والحوثيين

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Steven Fagin ستيفن فاجن
السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن
اليمن والحوثي

واشنطن تدعو إلى مفاوضات مباشرة بين حكومة اليمن والحوثيين

السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن يعبّر خلال لقائه رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد بن دغر عن اهتمام بايدن بمسار السلام ودعم الاقتصاد اليمني

العربية.نت - أوسان سالم 

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جددت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، دعوتها إلى إجراء مفاوضات سلام مباشرة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وميليشيا الحوثي من أجل إنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من ثماني سنوات.

وعبّر السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن، خلال لقاء مع رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد بن دغر، عن اهتمام الرئيس الأميركي جو بايدن بمسار السلام ودعم الاقتصاد اليمني.

لقاء السفير الأميركي مع رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد بن دغر
لقاء السفير الأميركي مع رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد بن دغر

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن اللقاء ناقش مجمل الأوضاع على الساحة اليمنية، في سياق الجهود الأممية والدولية للدفع باتجاه تمديد الهدنة الإنسانية، التي تنتهي في الثاني من أغسطس المقبل.

وطالب بن دغر المجتمع الدولي والولايات المتحدة بالتدخل لوقف نزيف الدم في اليمن وتمهيد الطريق لحلول سلمية في إطار المرجعيات الأساسية المتفق عليها.

عناصر من الحوثيين في صنعاء (أرشيفية)
عناصر من الحوثيين في صنعاء (أرشيفية)
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وحذر رئيس مجلس الشورى اليمني من مخاطر استمرار إيران في دعم الأعمال العدوانية للحوثيين ووكلائهم في المنطقة على الأمن الإقليمي والدولي.

وأكد أن التصدي لسياسات إيران التوسعية في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا بمزيد من التعاون بين تحالف دعم الشرعية في اليمن والولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

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