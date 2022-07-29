واشنطن تدعو إلى مفاوضات مباشرة بين حكومة اليمن والحوثيين
السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن يعبّر خلال لقائه رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد بن دغر عن اهتمام بايدن بمسار السلام ودعم الاقتصاد اليمني
جددت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، دعوتها إلى إجراء مفاوضات سلام مباشرة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وميليشيا الحوثي من أجل إنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من ثماني سنوات.
وعبّر السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن، خلال لقاء مع رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد بن دغر، عن اهتمام الرئيس الأميركي جو بايدن بمسار السلام ودعم الاقتصاد اليمني.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن اللقاء ناقش مجمل الأوضاع على الساحة اليمنية، في سياق الجهود الأممية والدولية للدفع باتجاه تمديد الهدنة الإنسانية، التي تنتهي في الثاني من أغسطس المقبل.
وطالب بن دغر المجتمع الدولي والولايات المتحدة بالتدخل لوقف نزيف الدم في اليمن وتمهيد الطريق لحلول سلمية في إطار المرجعيات الأساسية المتفق عليها.
وحذر رئيس مجلس الشورى اليمني من مخاطر استمرار إيران في دعم الأعمال العدوانية للحوثيين ووكلائهم في المنطقة على الأمن الإقليمي والدولي.
وأكد أن التصدي لسياسات إيران التوسعية في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا بمزيد من التعاون بين تحالف دعم الشرعية في اليمن والولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
-
أنصار الصدر يتظاهرون ببغداد.. والحكيم: لن نقف مكتوفي الأيديأغلقت السلطات عدة مناطقة من العاصمة العراقية كإجراءات احترازية لمنع دخول متظاهرين تابعين للتيار الصدري إلى المنطقة الخضراء مجدداً العراق
-
بلينكن لـ لافروف: العالم لن يعترف أبدا بضم روسيا لأي أراضٍ أوكرانيةالخارجية الروسية: لافروف أكد لـ بلينكن أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستحقق كل أهدافها أميركا
-
4 جرحى بانفجار قنبلة خلال مبارة كريكت في أفغانستانأصيب أربعة متفرجين يوم الجمعة في العاصمة الأفغانية كابل، عندما انفجرت قنبلة يدوية في ملعب كانت تقام فيه مباراة كريكت، على ما أعلنت الشرطة ... رياضة