.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صور مروعة.. سقوط سيارة يودي بحياة 11 شخصا وسط اليمن 

  • الخط
سقوط سيارة ركاب من منحدر جبلي في اليمن
مشهد من الحادث

صور مروعة.. سقوط سيارة يودي بحياة 11 شخصا وسط اليمن

قال ناشطون يمنيون إن سيارة "صالون" سقطت من منحدر جبلي وهي مكتظة بالركاب

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

توفي 11 شخصاً بينهم 3 نساء، اليوم الجمعة، إثر سقوط سيارة تقلهم من طريق جبلي في مديرية وصاب العالي التابعة لمحافظة ذمار، وسط اليمن.

وقال ناشطون يمنيون إن سيارة "صالون" سقطت من منحدر جبلي وهي مكتظة بالركاب.

من الحادث
  • من الحادث
2 صور
من الحادث
من الحادث

وبحسب الناشطين، فإن الحادث أودى بحياة 11 شخصا من الركاب، بينهم 3 نساء، بعد تحولت السيارة إلى كومة من الحطام.

شاهد.. عريس يمني يحتفل بزفافه بشاحنة نقل ثقيل اليمن خاص شاهد.. عريس يمني يحتفل بزفافه بشاحنة نقل ثقيل

وذكر الناشطون أسماء بعض المتوفين وهم: صلاح العزي ووالدته، مختار السدعي، عارف علوان القاضي، أم وضاح يحيى القاضي، رفيق سعد فاضل شرموم، مجيب عبدالباسط البهواني، مرسي سليم حميد البهواني، جمال محمد علي غانم، ابنة محمد علي غانم، وخليفه زايد حسن ناصر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
دراسة: 25 بالمئة من جدوي القرود ظهرت في منطقة الأميركتين دراسة: 25 بالمئة من جدوي القرود ظهرت في منطقة الأميركتين
اكتشف المزيد