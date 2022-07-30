صور مروعة.. سقوط سيارة يودي بحياة 11 شخصا وسط اليمن
قال ناشطون يمنيون إن سيارة "صالون" سقطت من منحدر جبلي وهي مكتظة بالركاب
توفي 11 شخصاً بينهم 3 نساء، اليوم الجمعة، إثر سقوط سيارة تقلهم من طريق جبلي في مديرية وصاب العالي التابعة لمحافظة ذمار، وسط اليمن.
وقال ناشطون يمنيون إن سيارة "صالون" سقطت من منحدر جبلي وهي مكتظة بالركاب.
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وبحسب الناشطين، فإن الحادث أودى بحياة 11 شخصا من الركاب، بينهم 3 نساء، بعد تحولت السيارة إلى كومة من الحطام.
وذكر الناشطون أسماء بعض المتوفين وهم: صلاح العزي ووالدته، مختار السدعي، عارف علوان القاضي، أم وضاح يحيى القاضي، رفيق سعد فاضل شرموم، مجيب عبدالباسط البهواني، مرسي سليم حميد البهواني، جمال محمد علي غانم، ابنة محمد علي غانم، وخليفه زايد حسن ناصر.
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