انفجارات في ورشة صواريخ حوثية قرب مطار صنعاء ومقتل 5 مهندسين
سماع دوي انفجار هائل في أنحاء واسعة من مدينة صنعاء فجر السبت
قال مصدر أمني في العاصمة اليمنية صنعاء إن الانفجار الذي سمع دويه في أنحاء واسعة من مدينة صنعاء، فجر السبت، ناتج عن انفجار صاروخ باليستي أثناء تجميعه في ورشة خاصة تابعة لميليشيا الحوثي قرب مطار صنعاء الدولي.
ونقل موقع "المصدر أونلاين" الإخباري اليمني عن المصدر الأمني، الذي اشترط عدم كشف هويته، قوله "إن صاروخاً باليستياً انفجر أثناء تجميعه داخل هنجر يضم ورشة لتصنيع وتجميع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة شمال شرق مطار صنعاء الدولي".
وأضاف أن "الحريق في الهنجر والانفجارات تواصلت قرابة الساعتين".
وأكد المصدر "مقتل 5 فنيين (مهندسي صواريخ تابعين للحوثي) في انفجار الصاروخ والانفجارات المتتالية في الورشة السرية الموجودة خارج مطار صنعاء وسط الاحياء السكنية".
وأشار إلى "إصابة عدد من المدنيين الساكنين جوار الهنجر بإصابات متفاوته وتضرر منازلهم جراء الشظايا المتطايرة من داخل الورشة والاهتزازات الناتجة عن الانفجارات الشديدة".
ولم يصدر عن ميليشيا الحوثي أي تعليق حتى نشر هذا الخبر بشأن الانفجارات التي سمعها سكان صنعاء ونشر عنها العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان تحالف دعم الشرعية والحكومة اليمنية اتهما أكثر من مرة ميليشيا الحوثي باستخدام مرافق مطار صنعاء كورش لتصنيع وتركيب الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، كما تحدثت تقارير حقوقية عن انفجارات مماثلة حدثت خلال وقت سابق في ورش تصنيع للحوثيين وسط احياء سكنية، وأدت لسقوط ضحايا في صفوف المدنيين.
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