صواعق رعدية تضرب مخيم نازحين في مأرب.. وإصابة شخصين

أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب اليمنية، عن إصابة شخصين بصواعق رعدية في مخيم للنازحين بالمحافظة.

وأفادت الوحدة التنفيذية (حكومية) في بيان بأن "الصواعق الرعدية تسببت في إصابة شخصين بمخيم البطحاء بمديرية الوادي، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الهيئة لتلقي العلاج".

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كما أشارت إلى هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة محملة بالغبار والأتربة شهدتها محافظة مأرب، مساء السبت، مع حدوث صواعق رعدية بشكل متواصل.

أوضاع مأساوية

ولفتت إلى "أن المواطنين في مخيمات النزوح يعيشون أوضاعاً مأساوية خصوصاً مع تواصل الأمطار الغزيرة والرياح وتعرض خيامهم لأضرار كبيرة".

وكانت الوحدة التنفيذية قد أعلنت في تقرير لها عن تضرر قرابة 13 ألف مأوى للنازحين نتيجة الأمطار والسيول والرياح التي تشهدها محافظة مأرب منذ مطلع يوليو الجاري.

وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، تضرر 86 ألف شخص جراء أمطار غزيرة وفيضانات شديدة ضربت عدة مناطق في اليمن خلال الأيام الماضية، بما في ذلك أكثر من 10 آلاف أسرة نازحة في مأرب.