.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صواعق رعدية تضرب مخيم نازحين في مأرب.. وإصابة شخصين

  • الخط
FY7uSeQWYAA6yH6

صواعق رعدية تضرب مخيم نازحين في مأرب.. وإصابة شخصين

العربية.نت - أوسان سالم

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب اليمنية، عن إصابة شخصين بصواعق رعدية في مخيم للنازحين بالمحافظة.

اليمن.. تضرر 13 ألف أسرة نازحة من سيول مأرب وتدخل سعودي طارئ اليمن اليمن اليمن.. تضرر 13 ألف أسرة نازحة من سيول مأرب وتدخل سعودي طارئ

وأفادت الوحدة التنفيذية (حكومية) في بيان بأن "الصواعق الرعدية تسببت في إصابة شخصين بمخيم البطحاء بمديرية الوادي، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الهيئة لتلقي العلاج".

كما أشارت إلى هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة محملة بالغبار والأتربة شهدتها محافظة مأرب، مساء السبت، مع حدوث صواعق رعدية بشكل متواصل.

أوضاع مأساوية

ولفتت إلى "أن المواطنين في مخيمات النزوح يعيشون أوضاعاً مأساوية خصوصاً مع تواصل الأمطار الغزيرة والرياح وتعرض خيامهم لأضرار كبيرة".

وكانت الوحدة التنفيذية قد أعلنت في تقرير لها عن تضرر قرابة 13 ألف مأوى للنازحين نتيجة الأمطار والسيول والرياح التي تشهدها محافظة مأرب منذ مطلع يوليو الجاري.

وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، تضرر 86 ألف شخص جراء أمطار غزيرة وفيضانات شديدة ضربت عدة مناطق في اليمن خلال الأيام الماضية، بما في ذلك أكثر من 10 آلاف أسرة نازحة في مأرب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تل أبيب تحذر حزب الله من استهداف منصتها في حقل كاريش تل أبيب تحذر حزب الله من استهداف منصتها في حقل كاريش
اكتشف المزيد