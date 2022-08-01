الأمم المتحدة: الأطراف اليمنية اتفقت على تحديد قوائم المعتقلين

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن اتفاق الأطراف اليمنية على تحديد قوائم المعتقلين بشكل نهائي وتوحيدها، وإنشاء لجنة مشتركة بينهم لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المعتقلين المدرجة في القوائم.

وقال بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إن اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المعتقلين وتبادلهم بين الأطراف في اليمن، اختتمت أمس (الأحد) اجتماعها السادس في العاصمة الأردنية عمّان بعد ستة أيام من المشاورات.

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كما أوضح أن المشاورات ناقشت تحديد أسماء المعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم بناء على الأعداد التي تم الاتفاق عليها في مارس/آذار من العام الحالي.

في أقرب وقت ممكن

واتفقت الأطراف على تكثيف الجهود لتحديد قوائم المعتقلين بشكل نهائي وتوحيدها من قبل جميع الأطراف في أقرب وقت ممكن، بحسب البيان.

وأضاف "تحقيقاً لهذه الغاية، تم الاتفاق أيضاً على تسهيل زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مراكز الاحتجاز للمساعدة في التحقق من الهويات، إضافة إلى ذلك، اتفقت الأطراف على إنشاء لجنة مشتركة بينهم لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم" .

وشارك في تيسير الاجتماع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ومن المتوقع أن تجتمع الأطراف في الأسابيع المقبلة بعد إحراز مزيد من التقدم حول القوائم.