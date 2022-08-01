 عضو سابق بالقاعدة.. القبض على جاسوس حوثي غرب اليمن

ألقت الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي اليمني، القبض على جاسوس تابع لميليشيا الحوثي، كان عضواً سابقاً في تنظيم القاعدة الإرهابي.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أنه تم القبض، أمس الأحد، على المدعو محمد عبده كشموع، بعد رصد وتحرٍ ومتابعة دقيقة لتحركاته من قِبل الأجهزة الأمنية في قطاع أمن الساحل الغربي.

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علاقة الحوثي بالقاعدة

وأوضح أن التحقيقات الأولية أكدت ارتباط المدعو كشموع بما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" الحوثي، وأنه عضو سابق في تنظيم القاعدة الإرهابي، الأمر الذي يعزز حقيقة التخادم بين التنظيمين الإرهابيين.

وكان تقرير حديث لمجلس الأمن الدولي، أكد وجود تعاون بين تنظيم القاعدة، وميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأورد التقرير معلومات، قدمتها دولة عضو بمجلس الأمن الدولي، عن آلية التخادم بين قيادات وعناصر التنظيم من جهة، وميليشيا الحوثي من جهة ثانية.

عمليات إرهابية بالوكالة

وأفاد بأن "التنظيم يتعاون مع قوات الحوثيين، حيث تؤوي هذه القوات بعض أفراده وتفرج عن سجناء مقابل قيامه بعمليات إرهابية بالوكالة وتوفير التدريب العملياتي لبعض المقاتلين الحوثيين".

كما كشف تقرير قدمته الحكومة اليمنية إلى مجلس الأمن الدولي، في مارس من العام الماضي، عن معلومات وحقائق استخباراتية مؤكدة، حول العلاقة الوطيدة بين الميليشيات الحوثية وكلًا من القاعدة وداعش كامتداد لنفس العلاقة بين إيران وتلك التنظيمات الإرهابية.