اليمن.. صاعقة رعدية تقتل وتصيب 6 من أسرة واحدة
الحريق وقع في منزل مواطن يدعى أمين عبدالله الرعوي، وأدى لوفاة الطفلتين أميرة و تغريد، وإصابة 3 أطفال ووالدتهم
توفي وأصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، جراء حريق شب نتيجة صاعقة رعدية في إحدى المنازل بمحافظة إب وسط اليمن.
وأفادت مصادر إعلامية يمنية، الثلاثاء، أن طفلتين توفيتا، وأصيب أربعة آخرون، إثر صاعقة رعدية، ونشوب حريق في إحدى المنازل، بمنطقة المقاطن في مديرية ريف بمحافظة إب.
وبحسب المصادر، فإن الحريق وقع في منزل مواطن يدعى أمين عبدالله الرعوي، وأدى لوفاة الطفلتين أميرة و تغريد، وإصابة 3 أطفال ووالدتهم، وتم نقلهم لتلقي العلاج في إحدى مشافي المحافظة، ولا يزالون بحالة حرجة.
في السياق، توفي مواطن وزوجته، إثر إصابتهما بصاعقة رعدية وقعت بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة في منطقة ذويب بمديرية حيدان بمحافظة صعدة، شمالي اليمن.
وتشهد اليمن أمطارا رعدية غزيرة منذ أيام، تسببت بعضها بسيول جارفة وفيضانات، أدت إلى وفاة وفقدان العشرات، وألحقت السيول أضراراً بالغة بمنازل المواطنين ومخيمات النزوح والطرقات.
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