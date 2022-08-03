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صنعاء.. حملة حوثية تداهم قرى همدان وتختطف العشرات

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ميليشيات الحوثي (فرانس برس)
ميليشيات الحوثي (فرانس برس)
اليمن والحوثي

صنعاء.. حملة حوثية تداهم قرى همدان وتختطف العشرات

مصادر قدرت عدد المخطوفين بثلاثين شخصًا في محاولة من الميليشيا الانقلابية ترهيب السكان للسيطرة على عقاراتهم

العربية. نت - أوسان سالم 

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داهمت حملة عسكرية حوثية إحدى قرى مديرية همدان شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، عقب قيام عشرات الأهالي بهدم سور بنته الميليشيات، أرادت من خلاله الاستيلاء على أراضيهم.

وأفادت مصادر إعلامية، أن ميليشيا الحوثي أرسلت، حملة عسكرية كبيرة على قرية العرة بهمدان، وخطفت العشرات من أبناء القرية، وفرضت حصارًا خانقا على جميع سكان القرية.

وقدرت المصادر عدد المخطوفين بثلاثين شخصًا في محاولة من الميليشيا الانقلابية لترهيب السكان للسيطرة على عقاراتهم.

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ولفتت إلى أن ميليشيا الحوثي استولت قبل نحو عام على ألف وخمسمائة لبنة عشارية في قرية العرّة بهمدان وسورتها لصالح ما يسمى مؤسسة "الشهداء" التابعة للميليشيا.

وأشارت المصادر، إلى أن الأهالي انتزعوا حكمًا من محكمة همدان لصالحهم وشرعوا في هدم السور الحوثي كليًا بعد الحكم القضائي الذي مكنهم من أراضيهم.

وتداهم ميليشيا الحوثي من وقت إلى آخر قرى القبائل اليمنية بحملات عسكرية وتقوم باختطاف الأهالي وقصف منازلهم بهدف إخضاعهم.

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