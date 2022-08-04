الجيش اليمني: مقتل وإصابة 20 جندياً في 306 خرقاً حوثياً للهدنة 

أعلن الجيش اليمني، مساء الأربعاء، مقتل 4 واصابة 16 آخرين من من قواتها، في خروقات لميليشيا الحوثي للهدنة الأممية، في مختلف جبهات القتال، في اول ايام الهدنة الممددة للمرة الثالثة.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، إن ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، ارتكبت 306 خرقاً للهدنة الأممية خلال الثلاثة الأيام الماضية (الأحد 31 يوليو- الثلاثاء 2 أغسطس) في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.

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وأفاد أن الخروقات توزّعت بين 76 خرقاً في محور حيس جنوبي الحديدة، و66 خرقاً في جبهات محور تعز، و57 خرقاً غرب محافظة حجة، و46 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و44 خرقاً جديداً في محور البرح، و9 خروقات شمال وشرق مدينة الحزم بالجوف، و6 خروقات شمال وجنوب غرب صعدة، وخرقان بمحور الضالع.

وأوضح أن الخروقات تنوّعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش والمقاومة بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقناصة وبالطائرات المسيّرة المفخخة.. مؤكدا انه نتج عن الخروقات الحوثية مقتل 4 من قوات الجيش وإصابة 16 آخرين.

كما اشار البيان إلى قيام الميليشيا الحوثية باستحداث مواقع وحفر خنادق ونشر مدفعية وعيارات وطائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.