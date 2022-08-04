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بريطانيا: نتطلع لتعميق هدنة اليمن.. ونعمل على منع تسليح الحوثي

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FILE - Armed Houthi fighters attend the funeral procession of Houthi rebel fighters who were killed in recent fighting with forces of Yemen's internationally recognized government, in Sanaa, Yemen, on Nov. 24, 2021. A clan-based militia government in the Arab world's poorest country is presenting the Biden administration with its latest foreign policy frustrations. Yemen's Houthis have launched three cross-border strikes with drones and ballistic missiles into the United Arab Emirates in as many weeks. (AP Photo/Hani Mohammed, File)
عناصر حوثية - أرشيفية

بريطانيا: نتطلع لتعميق هدنة اليمن.. ونعمل على منع تسليح الحوثي

دبي - العربية.نت

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رحبت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية روزي دياز، الخميس، بتمديد الهدنة في اليمن، وقالت في مقابلة مع "العربية"، "نتطلع لتعميقها وتوسيعها".

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كما قالت إن مجلس الأمن متفق على إجراءات الهدنة في اليمن، مضيفة "نطمح لوقف دائم لإطلاق النار هناك".

وتابعت "من المؤسف رفض الحوثيين لمقترحات السلام"، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة ستتخذ إجراءات مشددة للحد من قدرات الحوثيين.

وقالت روزي دياز "نعمل على منع تدفق السلاح للحوثيين، ونحضهم على الامتثال لشروط الهدنة".

يذكر أن الأمم المتحدة، أعلنت مساء الثلاثاء، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها.

وقال المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في بيان: "يسعدني أن أعلن أن الطرفين اتفقا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 أكتوبر 2022".

وأضاف أن "تمديد الهدنة يتضمن التزاماً من الأطراف بتكثيف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت".

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