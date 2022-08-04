سبب طائفي عجيب.. وزير صحة الحوثي يقيل مدير مستشفى باليمن

أقال وزير الصحة في حكومة ميليشيا الحوثي الانقلابية غير المعترف بها، طه المتوكل، مدير مستشفى حكومي في محافظة ريمة، الخاضعة لسيطرة الميليشيا، شمال غربي اليمن، بحجة أن المدير "يضم عند الصلاة".

"يضم ولا يسربل"

واعترف محافظ ريمة المعين من الحوثيين، فارس الحباري، بأن المتوكل، أقصى الدكتور محسن العزيزي مدير مستشفى الجبين (مركز المحافظة)، لأنه "يضم"، يضع يديه فوق بعضهما في الصلاة ولا يرسلهما، يصلي مسربلا.

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كما أقر المحافظ الحوثي، في مقابلة تلفزيونية مع فضائية تابعة للميليشيا، "بكفاءة ونزاهة العزيزي الذي أقصاه المتوكل من عمله كمدير لأكبر مستشفى في المحافظة، لأسباب طائفية وعنصرية".

تدهور المستشفى

وطالب الحباري القناة التي يتحدث لها بالنزول لرؤية تدهور المستشفى بعد قرار وزير الصحة الحوثي، محملاً الوزير المسؤولية عن ذلك، وقال: "يا أخي أنا أشتي (أريد) من يطور المستشفى عندنا ويخدم المجتمع ولو بزنانير"، في إشارة إلى التعامل الطائفي من قبل الميليشيا مع الموظفين بمن فيهم الأطباء الذين يقدمون الخدمة للمجتمع، وإقصائهم بناء على معتقداتهم الدينية.

تعيينات طائفية

يأتي هذا في ظل التعيينات الطائفية والممارسات السلالية التي تقوم بها الميليشيا الإيرانية في التعامل مع موظفي الدولة في مناطق سيطرتهم في مختلف القطاعات، وتحويل مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى أماكن لنشر فكرها الطائفي بالقوة، وسط ممانعة مجتمعية كبيرة.

يذكر أن القيادي الحوثي طه المتوكل يرتبط بصلة قرابة مع زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وكان يعمل خطيبا لأحد المساجد التابعة للميليشيا في حي الروضة بصنعاء، قبل أن يتم تعيينه وزيراً للصحة في حكومة الانقلاب.